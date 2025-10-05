Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рыба или морской монстр: кого на самом деле вы кладёте себе в тарелку под видом палтуса
Спина не просыпается вместе с телом: тревожный сигнал, который нельзя игнорировать для вашего здоровья
Уловки банков: как вас заставляют переплачивать за кредитные страховки
Строители скрывают этот метод: как купить материалов ровно столько, сколько нужно, и не переплатить
Туристическая витрина для избранных? Россияне в шоке от цен на Байкале
Конец рабочей недели — начало бед: почему пятница собирает больше аварий, чем выходные
Осень — время действий: как правильная обработка после листопада может спасти деревья зимой
Нарцисс атакует? Примените метод Серого камня и забудьте о драмах
Минус температура — плюс стресс: правда о ледяном ритуале красоты

Отчаяние сменилось вдохновением: как один разговор спас Вику Цыганову от ухода со сцены

2:59
Шоу-бизнес

Певица Вика Цыганова, известная по хиту "Любовь и смерть", рассказала о непростом периоде своей жизни, когда всерьёз задумывалась оставить сцену. В эфире программы "Новые русские сенсации" на НТВ артистка вспомнила, как в 90-е годы пережила тяжёлый душевный кризис и едва не ушла из музыки. Спасительным для неё стал разговор с духовником Оптиной пустыни — старцем Илием.

Вика Цыганова
Фото: commons.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Вика Цыганова

Путь от отчаяния к вдохновению

Переходный период 90-х для многих артистов оказался временем испытаний. Смена эпох, разрыв культурных ориентиров, неопределённость — всё это отражалось и на личной жизни, и на творчестве. Вика Цыганова признаётся, что в какой-то момент почувствовала внутреннюю пустоту и усталость от сцены.

"Я приехала к батюшке в совершенно разобранных чувствах, в какой-то последней стадии отчаяния. Это страшный грех, мы все знаем. Тем не менее я находилась в этом отчаянном состоянии, и надо было мне оттуда как-то выпрыгивать", — призналась певица Вика Цыганова.

По словам артистки, разговор с Илием стал переломным моментом. Он не просто выслушал, но и помог ей увидеть смысл своего творчества с другой стороны.

"Он улыбнулся мне и спросил, чем я занимаюсь. Я сказала, что я пою песню. Он не знал, кто я и что я. Я даже покаялась, что про водку пою песню, а он улыбнулся и говорит: "Надо подумать о репертуаре, надо петь, надо послужить России". И сказал, благословляет меня петь", — рассказала артистка.

Смена ориентиров и возвращение к корням

После этой встречи певица вместе с мужем Вадимом Цыгановым решила полностью пересмотреть своё отношение к шоу-бизнесу. Они отошли от светской суеты, чтобы сосредоточиться на искреннем творчестве и патриотической музыке. Их песни стали ближе к народным интонациям, а образы — к традиционной русской культуре.

Цыганова неоднократно подчёркивала, что считает своё творчество "служением России" и старается нести позитивное, объединяющее начало. В интервью она признавалась: именно вера помогла ей пережить сложные периоды и сохранить вдохновение.

Как вера помогает артистам

Истории духовных поисков артистов не редкость. Для многих людей искусства внутренний кризис становится моментом обновления. Подобно Цыгановой, известные исполнители нередко обращаются к религии или философии, чтобы найти ответы на жизненные вопросы.

Психологи отмечают, что вера способна стать мощной опорой, особенно в периоды утраты смысла или эмоционального выгорания. Для творческого человека, чья жизнь связана с постоянными оценками публики, такая поддержка особенно важна.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Домашние животные
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Садоводство, цветоводство
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
6 миллиардов тонн в секунду: найдена планета, пожирающая всё вокруг
Наука и техника
6 миллиардов тонн в секунду: найдена планета, пожирающая всё вокруг
Популярное
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные

Научная команда обнаружила гигантскую северную анаконду длиной до 8,4 метров в Эквадоре. Это открытие меняет представления о жизни в Амазонских джунглях.

Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Пернатый хулиган века: лебедь Терминатор выселен из городка после попытки утопить местных птиц
Опавшие листья больше не мусор: садоводы превращают их в золото для почвы и получают рекордный урожай
Полетят ли на Россию Томагавки: что думают эксперты и где они ошибаются Андрей Николаев Эти 4 комплекса НАТО меняют ход войны: что скрывает за собой помощь Киеву Юрий Бочаров Авто на солнечной энергии: как мечта столкнулась с реальностью Сергей Милешкин
Вечная мерзлота не молчит: учёные нашли то, чего боялись больше всего
Механика возвращается в моду: шестиступенчатая коробка стала изюминкой Lada Iskra
Последняя граница пройдена: Вояджер прислал данные из-за пределов системы
Последняя граница пройдена: Вояджер прислал данные из-за пределов системы
Последние материалы
Эти тренировки выглядят простыми, пока не поймёте, что они делают с вашими мышцами
Рыба или морской монстр: кого на самом деле вы кладёте себе в тарелку под видом палтуса
Спина не просыпается вместе с телом: тревожный сигнал, который нельзя игнорировать для вашего здоровья
Уловки банков: как вас заставляют переплачивать за кредитные страховки
Строители скрывают этот метод: как купить материалов ровно столько, сколько нужно, и не переплатить
Туристическая витрина для избранных? Россияне в шоке от цен на Байкале
Конец рабочей недели — начало бед: почему пятница собирает больше аварий, чем выходные
Осень — время действий: как правильная обработка после листопада может спасти деревья зимой
Нарцисс атакует? Примените метод Серого камня и забудьте о драмах
Отчаяние сменилось вдохновением: как один разговор спас Вику Цыганову от ухода со сцены
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.