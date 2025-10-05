Отчаяние сменилось вдохновением: как один разговор спас Вику Цыганову от ухода со сцены

2:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Вика Цыганова, известная по хиту "Любовь и смерть", рассказала о непростом периоде своей жизни, когда всерьёз задумывалась оставить сцену. В эфире программы "Новые русские сенсации" на НТВ артистка вспомнила, как в 90-е годы пережила тяжёлый душевный кризис и едва не ушла из музыки. Спасительным для неё стал разговор с духовником Оптиной пустыни — старцем Илием.

Фото: commons.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Вика Цыганова

Путь от отчаяния к вдохновению

Переходный период 90-х для многих артистов оказался временем испытаний. Смена эпох, разрыв культурных ориентиров, неопределённость — всё это отражалось и на личной жизни, и на творчестве. Вика Цыганова признаётся, что в какой-то момент почувствовала внутреннюю пустоту и усталость от сцены.

"Я приехала к батюшке в совершенно разобранных чувствах, в какой-то последней стадии отчаяния. Это страшный грех, мы все знаем. Тем не менее я находилась в этом отчаянном состоянии, и надо было мне оттуда как-то выпрыгивать", — призналась певица Вика Цыганова.

По словам артистки, разговор с Илием стал переломным моментом. Он не просто выслушал, но и помог ей увидеть смысл своего творчества с другой стороны.

"Он улыбнулся мне и спросил, чем я занимаюсь. Я сказала, что я пою песню. Он не знал, кто я и что я. Я даже покаялась, что про водку пою песню, а он улыбнулся и говорит: "Надо подумать о репертуаре, надо петь, надо послужить России". И сказал, благословляет меня петь", — рассказала артистка.

Смена ориентиров и возвращение к корням

После этой встречи певица вместе с мужем Вадимом Цыгановым решила полностью пересмотреть своё отношение к шоу-бизнесу. Они отошли от светской суеты, чтобы сосредоточиться на искреннем творчестве и патриотической музыке. Их песни стали ближе к народным интонациям, а образы — к традиционной русской культуре.

Цыганова неоднократно подчёркивала, что считает своё творчество "служением России" и старается нести позитивное, объединяющее начало. В интервью она признавалась: именно вера помогла ей пережить сложные периоды и сохранить вдохновение.

Как вера помогает артистам

Истории духовных поисков артистов не редкость. Для многих людей искусства внутренний кризис становится моментом обновления. Подобно Цыгановой, известные исполнители нередко обращаются к религии или философии, чтобы найти ответы на жизненные вопросы.

Психологи отмечают, что вера способна стать мощной опорой, особенно в периоды утраты смысла или эмоционального выгорания. Для творческого человека, чья жизнь связана с постоянными оценками публики, такая поддержка особенно важна.