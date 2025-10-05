Он старше их дедушек, но они визжат: молодёжь устроила овации своему новому кумиру из 90-х

Появление Леонида Якубовича на одном из недавних киносеансов стало настоящим событием — особенно для зрителей младшего поколения. В то время как большинство молодых людей вряд ли застали эпоху пика его популярности на телевидении, именно они устроили легендарному ведущему "Поля чудес" бурную овацию и буквально не дали ему пройти к залу.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Микрофон

Леонид Аркадьевич достаточно редко появляется на публике: он избегает шумных вечеринок и светских приёмов, предпочитая уединение. Но хорошее кино — другое дело. Телеведущий пришёл на премьеру отечественного фильма, выглядел бодро и стильно, держался уверенно, но скромно. От интервью с журналистами в этот вечер он отказался, предпочитая провести время в VIP-зоне. Однако, как пишет "МК", оставаться незамеченным у него не получилось.

Едва Леонид Якубович появился в фойе, зал буквально ожил. Молодые зрители окружили его с телефонами и камерами — все хотели сделать селфи. Ведущий, сначала слегка растерявшись, реагировал с привычной иронией.

"Быстро", — сказал телеведущий.

Но число желающих не уменьшалось — наоборот, с каждой минутой толпа вокруг всё росла. И тогда прозвучала его ироничная, но беззлобная фраза.

"Дураки, зачем вам это надо?" — улыбнулся Леонид Якубович.

Фанаты объясняли, что он стал кумиром зуммеров, воплощением "олдового шарма" и человеческой харизмы, которой часто не хватает нынешним медийным персонам. Но сам Якубович, по всей видимости, не воспринял это всерьёз.

"Да, да, да", — ответил Леонид Аркадьевич.

Через несколько минут он понял, что дойти до зала без сопровождения поклонников уже не сможет.

"Я так не дойду до зала", — вздохнул Леонид Якубович.

Новая волна популярности

Интересно, что в тот вечер в кино присутствовали и другие знаменитости — молодые актёры и блогеры, но внимание публики было сосредоточено именно на Якубовиче. Его узнавали не только по усам и баритону, но и по особому обаянию — спокойствию, ироничности и внутренней теплоте, которой пронизано каждое его появление на экране.

Многие молодые люди называют его "символом стабильности" и "главным добряком российского ТВ". В TikTok уже несколько месяцев гуляют нарезки с архивных выпусков "Поля чудес", которые набирают миллионы просмотров. Там Якубович шутит, подыгрывает участникам, рассуждает о жизни — и это, по словам зрителей, выглядит куда человечнее, чем постановочные эмоции современных блогеров.