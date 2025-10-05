Поклонники рядом, но ни один не подходит: вот какого мужчину Катя Лель впустила бы в своё сердце

Два года назад певица Катя Лель рассталась с мужем. Развод стал для артистки тяжёлым, но необходимым шагом. По словам Кати, причиной стали алкогольные пристрастия супруга и разлад в семье. Позже мужчину и вовсе настигла загадочная история — он пропал во время командировки в Ницце.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Белые и розовые цветы

Сегодня исполнительница хита "Мой мармеладный" живёт в гармонии с собой, воспитывает дочь Эмилию и признаётся: впервые за долгое время чувствует внутреннюю свободу.

"Конечно же, много разных мужчин вокруг меня вертится. Конечно, мы общаемся и дружим, но это пока действительно лишь дружба. Я пока не знаю мужчину, который мог бы соответствовать моим запросам доброты, осознанности и света внутри. Конечно, он существует. Если я есть, значит он существует", — сказала певица Катя Лель в беседе с "МК".

Новая страница

После развода Катя изменилась не только внешне, но и внутренне. Певица стала уделять больше времени себе, семье и простым радостям жизни. Её часто можно увидеть на светских вечеринках, но теперь в её взгляде — спокойствие и уверенность, а не стремление доказать что-то миру.

Поклонники отмечают, что артистка словно светится — на снимках и в интервью от неё исходит спокойствие и мягкая энергия. Впрочем, самой Кате приписывают множество романов, но она реагирует с улыбкой: "Я просто живу и наслаждаюсь моментом".

Дочь и вдохновение

Самой большой гордостью певицы остаётся дочь Эмилия. Девушке шестнадцать, она учится в математической школе и мечтает поступить в медицинский вуз. Катя говорит, что именно ради дочери когда-то находила силы не опускать руки.

Обе стараются проводить вместе как можно больше времени — путешествуют, ходят в кино и любят обсуждать музыку. Эмилия растёт самостоятельной и, по словам мамы, уже умеет принимать решения без подсказок взрослых.

Что помогает певице оставаться в форме

Катя признаётся, что секрет её внешнего вида прост — внутренний баланс. Она не гонится за модными диетами, но следит за питанием, практикует йогу и старается высыпаться. Артистка уверена: когда женщина в мире с собой, это видно сразу.

Певица не исключает, что однажды снова влюбится, но спешить не собирается. Сегодня для неё важнее не искать кого-то, а быть целостной самой по себе.