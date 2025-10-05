Кушанашвили предсказал финал новой любви Полины Дибровой — это звучит жёстко

Развод Дмитрия и Полины Дибровых стал одной из самых обсуждаемых новостей в мире шоу-бизнеса этой осени. Среди всех комментариев громче всех прозвучал голос журналиста и шоумена Отара Кушанашвили. В своём YouTube-шоу "Каково?!" он эмоционально высказался о распаде пары и новом избраннике Полины, не стесняясь в выражениях и сарказме.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Отар Кушанашвили

Скандал, который превратился в сериал

История звёздного развода началась с публикаций в соцсетях, где Полину заметили в компании Романа Товстика — давнего друга семьи Дибровых. После этого последовала череда слухов, подтверждений и домыслов. 25 сентября Мировой суд Подмосковья официально расторг брак телеведущего и модели, который длился более десяти лет.

Дмитрий Дибров, известный своим интеллектом и харизмой, пережил не один поворот судьбы — за плечами у него несколько браков, телевизионные эфиры и культовый статус ведущего программы "Кто хочет стать миллионером?". Полина, младше мужа на 30 лет, была частой гостьей светских мероприятий и вдохновляла подписчиков личным блогом о семье и красоте. Их союз казался примером прочной связи поколений — до тех пор, пока в истории не появился третий персонаж.

Когда поддерживать некого

В свежем выпуске своего шоу Кушанашвили отметил, что изначально хотел занять чью-то сторону — но быстро понял, что все участники драмы получают удовольствие от происходящего.

"Им очень нравится. К такому умозаключению я пришёл, наблюдая за этими камелиями… Вы знаете, что такое "камелии" в блатном словаре? Богатая проститутка. Им нравится, этим камелиям, мамзелям, в центре внимания быть. Им нравится открывать газету "Жизнь" и читать про себя. Или включать телевизор — и снова про нас. Им нравится это", — заявил Отар Кушанашвили.

По словам шоумена, скандал вокруг развода стал выгодным для всех сторон: медийное внимание, просмотры, обсуждения — всё это подогревает интерес к героям истории.

Недоумение по поводу выбора

Не остался без комментариев и новый возлюбленный Полины — бизнесмен Роман Товстик. Кушанашвили откровенно высмеял его, заявив, что не видит в мужчине ни внешнего шарма, ни глубины.

"И чем он лучше Диброва? Я не понимаю даже визуальных критериев. Скажут: "богатый внутренний мир" — ну какой богатый внутренний мир? Ни одного предложения нет правильно выстроенного", — возмутился телеведущий Отар Кушанашвили.

Сарказм Отара не ограничился сравнением: он предположил, что новый роман Полины вряд ли продлится долго, ведь разница в возрасте и жизненных ценностях всё равно даст о себе знать.

"Эта же судьба ждёт тебя, Товстик. Рома тебя зовут или как там? Потому что ей будет 40, а тебе… сколько? 80? Сколько ему сейчас? 50? Или у тебя деньги закончатся…" — добавил шоумен.