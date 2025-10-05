Билан пел, а камеры ловили взгляды: Мари Краймбрери впервые рассказала о встрече с Бузовой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:51
Шоу-бизнес

На концерте Димы Билана на стадионе "Динамо" в июне этого года произошло неожиданное пересечение звёздных судеб. В одной ложе оказались сразу несколько фигур отечественного шоу-бизнеса: Филипп Киркоров, телеведущая Ольга Бузова и певица Мари Краймбрери со своим мужем Давидом Манукяном, известным как Дава. Именно это событие породило волну обсуждений — ведь когда-то Бузова и Манукян были парой, а теперь Давид рядом с женой, недавно ставшей матерью.

Мари Краймбрери
Фото: commons.wikimedia.org by Никита Неванов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Мари Краймбрери

Концерт, где пересеклись пути

Шоу Билана на "Динамо" стало одним из самых масштабных за последнее время. Сцену украшали живые декорации, выступления сопровождались эффектными номерами и танцами, а зрители, среди которых были и многие селебрити, не скрывали восторга.

Мари и Давид пришли поддержать артиста, с которым их связывает дружба и многолетнее сотрудничество. Именно этот вечер неожиданно стал темой обсуждения не из-за концерта, а из-за короткой встречи с Ольгой Бузовой.

"Нас очень много кто поздравил с беременностью. Общественность уделяет время такому инфоповоду вместо того, чтобы обсуждать Диму Билана", — возмутилась певица Мари Краймбрери в интервью Надежде Стрелец, вспоминая о тех событиях.

Речь шла о поздравлении со стороны Ольги Бузовой, которая подошла к паре во время концерта, чтобы сказать добрые слова. В этот момент рядом находился и Филипп Киркоров, который, по словам очевидцев, наблюдал за сценой с улыбкой.

Разговор без подтекста

Мари призналась, что не придала особого значения моменту, когда оказалась рядом с бывшей возлюбленной своего мужа. Она подчеркнула, что её внимание было полностью сосредоточено на концерте и эмоциях от шоу.

"Ни одной минуты об этом не думала и думать не хочу. Мне вообще без разницы. Я сидела на концерте любимого артиста рядом со своим любимым мужем. Меня вообще ничего не беспокоило, ничего не напрягало", — заверила Краймбрери.

Давид, Бузова и прошлое, которое осталось в прошлом

История отношений Давида Манукяна и Ольги Бузовой длилась два с половиной года и активно обсуждалась в прессе. Они делились общими проектами, снимали клипы, участвовали в телешоу, а потом их расставание стало одним из самых обсуждаемых событий в отечественном шоубизе.

С тех пор пути экс-влюблённых разошлись. Дава сосредоточился на музыкальной карьере и блогерстве, а Бузова продолжила развивать свои проекты на телевидении. Однако интерес публики к их личным встречам не угасает, даже если речь идёт о случайном совпадении мест на концерте.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
