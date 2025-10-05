Когда стихи становятся пророчеством: Безруков увидел в Есенине отражение сегодняшней России

В последнее время тема отношения к России на Западе становится всё более острой. Многие публичные деятели не скрывают своих эмоций, наблюдая, как русская культура, язык и искусство оказываются под давлением. Один из тех, кто открыто высказался на эту тему, — актёр Сергей Безруков, звезда легендарного сериала "Бригада".

Фото: duma.gov.ru is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International Сергей Безруков

Он отметил, что пренебрежительное отношение к русской культуре и языку оскорбляет тех, кто искренне любит свою страну. Артист убеждён: равнодушно смотреть на происходящее невозможно.

"Если вы любите родину, вы, конечно же, не можете не реагировать на всё, что происходит в мире. На то отношение, которое сейчас стало модным со стороны Запада к России, — уничтожать всё русское. Как можно так относиться к нам? Как можно относиться к нашей культуре? Как можно относиться к русскому языку?" — заявил актёр Сергей Безруков в беседе с ТАСС.

По его словам, "уничтожение всего русского" стало своеобразным трендом. Это вызывает у него боль и недоумение, ведь культура, язык и национальное самосознание — то, что формирует личность и объединяет народ.

О чём говорит Безруков

Сергей Безруков уже давно высказывает гражданскую позицию, подчёркивая, что искусство должно сохранять нравственные ориентиры. По его мнению, культура — это не просто форма самовыражения, а духовный фундамент народа.

Он считает, что нынешние нападки на Россию и её культурное наследие не только несправедливы, но и опасны, ведь любое общество, отказывающееся от диалога, рискует потерять понимание друг друга.

Безруков убеждён, что любовь к родине не должна быть предметом осуждения — это естественное чувство, свойственное людям, которые помнят свои корни и уважают историю.

Есенин и время

Особую параллель актёр проводит с творчеством поэта Сергея Есенина. По его словам, многие строки классика сегодня звучат особенно актуально.

"Если сейчас вас всё это задевает, то вот, пожалуйста, вам та самая есенинская боль — всё, что испытывал поэт в то время, перекликается с нашими днями", — отметил актёр Сергей Безруков.

Эта мысль отсылает к идее внутренней боли, переживания за судьбу родины — мотиву, который пронизывает поэзию Есенина и, по мнению Безрукова, снова становится частью нашей действительности.