Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новый препарат против гипертонии даёт надежду пациентам с болезнями почек
Мышцы не прощают лени — но и не забывают труд: как организм тайно сохраняет опыт тренировок
Паралич аэропортов в Европе: как дроны превратились в головную боль для авиакомпаний
Билан пел, а камеры ловили взгляды: Мари Краймбрери впервые рассказала о встрече с Бузовой
Зона, где копится хлам, может стать арт-галереей: 10 идей, которые делают кухню дороже
Забудьте о карандаше: эта сыворотка сделает ваши брови густыми, как в молодости
Роковой антирейтинг: эти три вида кофе попали в черный список из-за скрытого вреда
Один вечер — три редких явления: как не пропустить главное небесное шоу октября
Рыба становится секретом долголетия: как японцы обошли весь мир с помощью омега-3

Когда стихи становятся пророчеством: Безруков увидел в Есенине отражение сегодняшней России

2:36
Шоу-бизнес

В последнее время тема отношения к России на Западе становится всё более острой. Многие публичные деятели не скрывают своих эмоций, наблюдая, как русская культура, язык и искусство оказываются под давлением. Один из тех, кто открыто высказался на эту тему, — актёр Сергей Безруков, звезда легендарного сериала "Бригада".

Сергей Безруков
Фото: duma.gov.ru is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Сергей Безруков

Он отметил, что пренебрежительное отношение к русской культуре и языку оскорбляет тех, кто искренне любит свою страну. Артист убеждён: равнодушно смотреть на происходящее невозможно.

"Если вы любите родину, вы, конечно же, не можете не реагировать на всё, что происходит в мире. На то отношение, которое сейчас стало модным со стороны Запада к России, — уничтожать всё русское. Как можно так относиться к нам? Как можно относиться к нашей культуре? Как можно относиться к русскому языку?" — заявил актёр Сергей Безруков в беседе с ТАСС.

По его словам, "уничтожение всего русского" стало своеобразным трендом. Это вызывает у него боль и недоумение, ведь культура, язык и национальное самосознание — то, что формирует личность и объединяет народ.

О чём говорит Безруков

Сергей Безруков уже давно высказывает гражданскую позицию, подчёркивая, что искусство должно сохранять нравственные ориентиры. По его мнению, культура — это не просто форма самовыражения, а духовный фундамент народа.

Он считает, что нынешние нападки на Россию и её культурное наследие не только несправедливы, но и опасны, ведь любое общество, отказывающееся от диалога, рискует потерять понимание друг друга.

Безруков убеждён, что любовь к родине не должна быть предметом осуждения — это естественное чувство, свойственное людям, которые помнят свои корни и уважают историю.

Есенин и время

Особую параллель актёр проводит с творчеством поэта Сергея Есенина. По его словам, многие строки классика сегодня звучат особенно актуально.

"Если сейчас вас всё это задевает, то вот, пожалуйста, вам та самая есенинская боль — всё, что испытывал поэт в то время, перекликается с нашими днями", — отметил актёр Сергей Безруков.

Эта мысль отсылает к идее внутренней боли, переживания за судьбу родины — мотиву, который пронизывает поэзию Есенина и, по мнению Безрукова, снова становится частью нашей действительности.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Шарлотка отдыхает: новый фаворит осени — десерт, где яблоки играют главную роль
Еда и рецепты
Шарлотка отдыхает: новый фаворит осени — десерт, где яблоки играют главную роль
Пернатый хулиган века: лебедь Терминатор выселен из городка после попытки утопить местных птиц
Домашние животные
Пернатый хулиган века: лебедь Терминатор выселен из городка после попытки утопить местных птиц
Популярное
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами

Китоглав — необычная птица, обитающая в Восточной Африке, с мистическим клювом и особыми окрасами. Узнайте о его военной стратегии и угрозах.

Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Шарлотка отдыхает: новый фаворит осени — десерт, где яблоки играют главную роль
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Полетят ли на Россию Томагавки: что думают эксперты и где они ошибаются Андрей Николаев Эти 4 комплекса НАТО меняют ход войны: что скрывает за собой помощь Киеву Юрий Бочаров Авто на солнечной энергии: как мечта столкнулась с реальностью Сергей Милешкин
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Не медведи: в деле пропавшей в лесу семьи появилась жуткая версия, о которой все молчали
Розы на вес золота: почему садоводы осенью сжигают собственные деньги и теряют сотни кустов даром
Розы на вес золота: почему садоводы осенью сжигают собственные деньги и теряют сотни кустов даром
Последние материалы
Рыба становится секретом долголетия: как японцы обошли весь мир с помощью омега-3
Новый Афон поражает контрастами — 6 мест, которые нужно обязательно увидеть
Необычный спорт, который затягивает сильнее марафона: что такое Бегущий город
Коммуналка растёт, а счета падают: простой способ защитить кошелёк от переплат
Сколько теперь стоит новый автомобиль в России: цены держат в тонусе
Когда стихи становятся пророчеством: Безруков увидел в Есенине отражение сегодняшней России
Теплица работает против вас: ошибки, из-за которых томаты теряют аромат и вкус
Бритва скользит, как по маслу: простой приём для идеальной гладкости без раздражения
Игрушки-предатели: эти предметы для кошек нельзя оставлять без присмотра — риск травмы 100%
Катастрофа для Киева: российские ракеты научились обманывать западные ракеты по-новому
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.