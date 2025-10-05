Подарок, растрогавший Барнаул: Билан и Рудковская показали, как выглядит настоящее добро, а не пиар

В эту субботу Барнаул стал центром большого доброго события: здесь открылась первая в Алтайском крае инклюзивная игровая площадка для детей с ограниченными возможностями здоровья. Её появление стало возможным благодаря усилиям Яны Рудковской и Димы Билана. Артисты не просто дали своё имя проекту — они полностью оплатили его строительство и лично курировали работу.
Для Яны Рудковской этот город — не просто точка на карте. Здесь прошли её школьные годы и студенческая жизнь. Она окончила барнаульскую школу № 55 и Алтайский государственный медицинский университет. Здесь же покоится её дедушка — человек, чья память, как призналась продюсер, навсегда связывает её с родным краем.
Артистка подчеркнула, что решение об открытии именно в Барнауле было осознанным — так она возвращает городу часть тепла, которое когда-то получила сама.
"Дима уже больше четырёх лет помогает волонтёрам проекта "Михутка". Мы не молчим с Димой. Мы помогали, помогаем и будем помогать!" — написала в соцсетях Яна Рудковская.
Для Димы Билана благотворительность давно стала неотъемлемой частью жизни. Артист не раз жертвовал крупные суммы на социальные проекты, а в свой 43-й день рождения направил более миллиона рублей на помощь нуждающимся — деньги, которые подарили ему поклонники и друзья. Он отказался от личных подарков, предложив вместо этого перевести средства тем, кто действительно нуждается.
"Важно быть нужным. Прежде всего социально нужным", — сказал певец Дима Билан в беседе с kp.ru.
По словам артиста, участие в подобных инициативах даёт ощущение внутренней силы и значимости.
"Сейчас важно отдавать себя. Тема благотворительности появилась в моей жизни ещё в начале моего пути. Нужно делиться опытом и информацией… Когда ты однажды почувствуешь свою нужность, это ощущение остаётся с тобой навсегда", — пояснил Дима Билан.
Создание инклюзивной площадки в Барнауле стало примером того, как звёзды могут использовать свои ресурсы и популярность во благо. Путь от идеи до открытия занял несколько месяцев.
Инициатива. Яна предложила проект фонду "Михутка", который уже занимался поддержкой семей с детьми с ОВЗ.
Финансирование. Все расходы артисты взяли на себя, не привлекая спонсоров.
Реализация. Подрядчики использовали безопасные покрытия, сенсорные элементы и оборудование, адаптированное под детей с различными диагнозами.
Открытие. На церемонии присутствовали семьи, для которых площадка теперь станет местом встреч и радости.
Китоглав — необычная птица, обитающая в Восточной Африке, с мистическим клювом и особыми окрасами. Узнайте о его военной стратегии и угрозах.