Подарок, растрогавший Барнаул: Билан и Рудковская показали, как выглядит настоящее добро, а не пиар

В эту субботу Барнаул стал центром большого доброго события: здесь открылась первая в Алтайском крае инклюзивная игровая площадка для детей с ограниченными возможностями здоровья. Её появление стало возможным благодаря усилиям Яны Рудковской и Димы Билана. Артисты не просто дали своё имя проекту — они полностью оплатили его строительство и лично курировали работу.

Дима Билан
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дима Билан

Почему именно Барнаул

Для Яны Рудковской этот город — не просто точка на карте. Здесь прошли её школьные годы и студенческая жизнь. Она окончила барнаульскую школу № 55 и Алтайский государственный медицинский университет. Здесь же покоится её дедушка — человек, чья память, как призналась продюсер, навсегда связывает её с родным краем.

Артистка подчеркнула, что решение об открытии именно в Барнауле было осознанным — так она возвращает городу часть тепла, которое когда-то получила сама.

"Дима уже больше четырёх лет помогает волонтёрам проекта "Михутка". Мы не молчим с Димой. Мы помогали, помогаем и будем помогать!" — написала в соцсетях Яна Рудковская.

Социальная миссия и личное участие

Для Димы Билана благотворительность давно стала неотъемлемой частью жизни. Артист не раз жертвовал крупные суммы на социальные проекты, а в свой 43-й день рождения направил более миллиона рублей на помощь нуждающимся — деньги, которые подарили ему поклонники и друзья. Он отказался от личных подарков, предложив вместо этого перевести средства тем, кто действительно нуждается.

"Важно быть нужным. Прежде всего социально нужным", — сказал певец Дима Билан в беседе с kp.ru.

По словам артиста, участие в подобных инициативах даёт ощущение внутренней силы и значимости.

"Сейчас важно отдавать себя. Тема благотворительности появилась в моей жизни ещё в начале моего пути. Нужно делиться опытом и информацией… Когда ты однажды почувствуешь свою нужность, это ощущение остаётся с тобой навсегда", — пояснил Дима Билан.

Как это было: шаг за шагом

Создание инклюзивной площадки в Барнауле стало примером того, как звёзды могут использовать свои ресурсы и популярность во благо. Путь от идеи до открытия занял несколько месяцев.

  1. Инициатива. Яна предложила проект фонду "Михутка", который уже занимался поддержкой семей с детьми с ОВЗ.

  2. Финансирование. Все расходы артисты взяли на себя, не привлекая спонсоров.

  3. Реализация. Подрядчики использовали безопасные покрытия, сенсорные элементы и оборудование, адаптированное под детей с различными диагнозами.

  4. Открытие. На церемонии присутствовали семьи, для которых площадка теперь станет местом встреч и радости.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
