Шаляпин разрушил шаблоны: его новая танцовщица перевернула привычное представление о шоу

Шоу-бизнес

Музыка часто становится пространством, где встречаются разные судьбы. Так произошло и на сцене Прохора Шаляпина: теперь рядом с артистом танцует модель plus-size по имени Ирина, чьё появление вызвало интерес не только у зрителей, но и в профессиональной среде. Девушка когда-то пыталась попасть в команду Анны Asti, но безуспешно. А теперь её выступления с Шаляпиным доказывают, что отказ не всегда означает поражение.

Фото: commons.wikimedia.org by Kalendar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Прохор Шаляпин

Новый дуэт на сцене

По информации Telegram-канала Mash, уже несколько концертов подряд зрители наблюдают, как Шаляпин выходит на сцену в сопровождении Ирины — эффектной модели с уверенной пластикой и харизмой. Певец не скрывает гордости за новую напарницу и признаётся, что в ней есть нечто особенное — внутренняя энергия, которая заряжает публику.

"Моя Ирочка — талантливый человек! Посмотрите, как она танцует, двигается. Я думаю, что я буду дальше её брать, ей нравится это", — рассказал певец Прохор Шаляпин.

Он также отметил, что девушка импровизирует прямо во время выступлений, а её движения всегда идут от души. Эта искренность, по мнению артиста, делает номер живым и настоящим.

Кто такая Ирина

Ирина — модель plus-size, которая уже несколько лет работает в индустрии моды. Она участвовала в показах российских дизайнеров, снималась в рекламных кампаниях и активно продвигает идею разнообразия телосложений в творчестве. Попытка попасть в подтанцовку к Анне Asti могла бы стать новым этапом её карьеры, но тогда продюсеры решили выбрать другой типаж. Сейчас Ирина сама признаётся друзьям: всё сложилось именно так, как должно было — ведь с Шаляпиным она чувствует себя частью команды, где ценят личность, а не параметры.