Дава был рядом, когда она теряла силы: как рождение дочери изменило Мари Краймбрери

Шоу-бизнес

Певица Мари Краймбрери впервые открыто рассказала о рождении дочери и партнёрских родах, которые прошли вместе с Давидом Манукяном. Для многих поклонников артистки эта новость стала неожиданной: певица долгое время тщательно оберегала личную жизнь от внимания публики. Однако сейчас она решила поделиться самым важным событием последних месяцев — моментом, который изменил её жизнь.

Фото: commons.wikimedia.org by Strana FM, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Мари Краймбрери

Роды прошли в партнёрском формате — редкий, но всё чаще выбираемый вариант среди современных пар. Давид настоял на том, чтобы присутствовать в родильном зале и поддерживать жену. По словам певицы, его участие оказалось решающим: именно рядом с ним она чувствовала себя в безопасности и смогла справиться со страхом и болью.

"За последний час родов я испытала самую сильную слабость в жизни. Я никогда не была такой слабой. Но когда положили ребёнка на грудь — я почувствовала себя самой сильной. И вот то чувство, что в период моей слабости и самой большой победы, рядом был муж. Это как будто мы с ним прошли и огонь и воду. В моём случае это, наоборот, было нашим скреплением таким", — рассказала певица Мари Краймбрери в интервью Надежде Стрелец.

Эти слова мгновенно разлетелись по соцсетям, тронув тысячи подписчиков. Многие отметили, что искренность Мари звучит особенно сильно на фоне частых попыток знаменитостей скрывать реальные эмоции за фасадом глянца.