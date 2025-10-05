Этих ошибок больше не будет: Седокова назвала формат отношений, который навсегда вычеркнула

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Певица и экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова в интервью радиостанции "Русский хит" рассказала, каким видит мужчину, с которым могла бы идти по жизни. С годами, признаётся артистка, её отношение к любви и представление о гармоничных отношениях сильно изменились.

"Когда человек говорит, что обожает, что любит, когда он поддерживает — вот это важно. Сейчас, пройдя не всегда простой путь, я понимаю: иногда просто нужно найти своего человека. У вас сразу происходит химическая реакция — и всё. Ему не нужно ничего объяснять, не нужно его ничему учить. Все эти эмоциональные качели — не-не-не, я туда больше не хочу. Мне туда не надо. И я уже туда не пойду", — заявила певица.

По словам Анны, с опытом приходит понимание, что любовь не должна быть борьбой или испытанием. Настоящее чувство, по её мнению, строится на принятии, спокойствии и теплоте, а не на драме и страданиях.

Седокова не раз признавалась, что в юности могла идеализировать партнёра, закрывая глаза на тревожные сигналы, но теперь она уверена: счастье начинается тогда, когда человек перестаёт цепляться за то, что не приносит радости.

В интервью певица рассказала, что с возрастом стала больше доверять интуиции и собственным ощущениям. Если рядом некомфортно — это сигнал, что пора остановиться.

"Чем раньше остановится и обрубится то, что никуда не идёт, тем лучше. В мире огромное количество людей, и где-то точно ходит ваш человек — тот, кто поймёт вас с полуслова и отправит плюшевого мишку или кофе, когда вам плохо", — считает певица.

Анна подчёркивает: важно не бояться остаться одной, ведь одиночество — это не приговор, а возможность заново выстроить себя и свою жизнь.

