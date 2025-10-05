Не слушайте их, они много болтают лишнего: Баста назвал тему, в которой психологи бессильны

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:51
Шоу-бизнес

Когда речь заходит о чувствах, большинство знаменитостей предпочитают уходить от прямых ответов, но Василий Вакуленко, известный всей стране как Баста, в очередной раз доказал, что умеет говорить открыто и по-честному. На презентации своего нового мюзикла "Любовь без памяти" артист не стал отмалчиваться и высказался о том, что для него значит любовь, без оглядки на тренды и популярные психологические теории.

Баста
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Баста

Публика привыкла к Басте как к суровому мужчине с философским взглядом на жизнь. Его песни часто становятся исповедью, а слова — отражением внутреннего мира. Но на этот раз он был не просто артистом, а человеком, который не боится сказать: любовь сильнее логики и анализа.

"Правильно ли любить без памяти? А по-другому нельзя! Не слушайте психологов, они много болтают лишнего, они ничего не знают про любовь! Не верьте им. С любовью они ничего не могут сделать. Это выше человеческого", — цитирует рэпера Telegram-канал "Звездач".

Премьера проекта "Любовь без памяти" стала заметным событием для поклонников музыканта. Сам Баста называет его не просто театральным экспериментом, а эмоциональным высказыванием. В основе — история о чувствах, которые не поддаются рассудку. По словам режиссёров, идея родилась давно, но только сейчас артист почувствовал готовность вынести её на сцену.

Музыка, текст и атмосфера мюзикла пропитаны тем, о чём говорил Баста на встрече: настоящая любовь не укладывается в рамки, её нельзя измерить формулами и разобрать по пунктам. Это история не про романтические клише, а про глубинное чувство, которое не объяснить словами.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
