Счастлива без принца: Анна Седокова объяснила, почему одиночество её больше не страшит

1:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Анна Седокова поделилась личными откровениями в эфире радио "Русский хит". Артистка рассказала, что чувствует себя абсолютно счастливой и не боится одиночества. По словам певицы, она научилась черпать внутреннюю силу не во внешних обстоятельствах, а в близких людях и вере.

Фото: commons.wikimedia.org by Юрий Ядров, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Анна Седокова

Анна подчеркнула, что её счастье не зависит от наличия партнёра: она уже благодарна жизни за всё, что имеет.

"Бог подарил мне детей — я суперсчастлива. И даже если я останусь одна, я не буду одинока. Со мной Бог всё время рядом", — призналась певица Анна Седокова.

Эта фраза стала ключевой в интервью: в ней — философия зрелости и внутреннего спокойствия. За последние годы Анна пережила немало перемен, но теперь, по её словам, обрела гармонию и научилась не искать счастье снаружи.

Артистка объяснила, что долгое время искала "идеальные отношения", однако со временем поняла: важно не количество людей рядом, а качество связи с ними. Семья и дети стали для Седоковой главным источником поддержки. Певица отмечает, что её взрослая дочь помогает ей взглянуть на жизнь под новым углом, а младшие дети напоминают, что настоящее счастье — в простых вещах.

Анна призналась, что раньше боялась одиночества, но теперь воспринимает его как возможность перезагрузки. По её словам, в такие периоды можно услышать себя, понять свои цели и научиться ценить тишину.

Психологи подтверждают, что подобное восприятие жизни помогает избежать выгорания. Важно не заполнять пустоту внешними событиями, а научиться быть в ладу с собой. В этом помогают прогулки, музыка, медитация, занятия спортом — любые практики, которые приносят радость.