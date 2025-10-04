Приходится извиняться: Гагарина призналась, в каких случаях превращается для дочки в чудовище

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Когда у родителей и детей появляется общее хобби, это может стать настоящим испытанием для терпения, особенно если речь идёт о музыке, где каждая нота требует внимания и самоконтроля. Именно об этом откровенно рассказала певица Полина Гагарина, поделившись с подписчиками своим опытом занятий с дочерью Мией.

Полина Гагарина
Фото: commons.wikimedia.org by Ailura, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Полина Гагарина

"В гневе я страшна, а он приходит вспышкой, и я уже ору во всю глотку", — призналась певица.

По словам артистки, она старается не садиться за фортепиано с дочкой, потому что быстро теряет самообладание. После таких уроков Полине приходится извиняться и обещать, что больше не повторит ошибки. Однако, несмотря на сложности, певица не сдаётся и ищет способы сделать процесс обучения лёгким и радостным.

Музыкальные занятия глазами ребёнка

Мии всего восемь лет, но она уже играет на фортепиано и старается радовать маму успехами. В опубликованном видео Гагарина просит дочь исполнить произведение без ошибок, на что девочка шутливо отвечает, что "не виновата" в огрехах. Эти кадры покорили поклонников — они увидели в них не только строгость матери, но и тепло настоящей семьи.

Обычно уроки музыки Мия проводит с братом или с преподавателем, но певица признаётся, что время от времени сама проверяет прогресс дочери. В одном из недавних занятий им удалось найти идеальный баланс — урок прошёл в смехе, а ошибки исправлялись "играючи".

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
