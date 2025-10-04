Жду вас: после долгого молчания Меладзе пообещал поклонникам неожиданный подарок

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Певец Валерий Меладзе снова на сцене — но теперь уже за океаном. После долгого молчания артист обратился к поклонникам, чтобы поделиться новостями о своей новой концертной программе и начале гастрольного тура по США.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Музыкант рассказал, что сейчас находится в Майами, где решил провести один день для отдыха и адаптации перед насыщенным графиком выступлений. Уже после короткой паузы он выйдет на сцену — и начнёт серию концертов, рассчитанную на целый месяц.

"Привет, друзья, я в Майами. Денёк на адаптацию — и начнём месячный тур по Америке. Может быть, кто-то не успел купить билеты, а в некоторых городах уже полный солдаут. Спасибо, друзья, вам за это. Жду вас", — заявил певец Валерий Меладзе в личном блоге.

Гастрольная программа охватит крупные города континента: Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Нью-Йорк и другие культурные центры. Концерты Меладзе проходят на популярных площадках, и во многих городах уже объявлен аншлаг. Организаторы отмечают, что интерес к артисту не ослабевает — билеты разлетаются за считанные дни.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
