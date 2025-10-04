Блеск, сцена и большие ставки: Руки вверх готовят юбилейный тур без права на провал

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:40
Шоу-бизнес

В 2026 году группа "Руки вверх" отметит три десятилетия на сцене. Праздник обещает стать масштабным — не только в музыкальном, но и в финансовом смысле. Как сообщает Telegram-канал "Звездач", доход Сергея Жукова и его команды от юбилейного тура может превысить полмиллиарда рублей. Как удалось превратить ностальгию по девяностым в стабильный бизнес, узнаем подробнее.

Сергей Жуков
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сергей Жуков

Возвращение легенды

"Руки вверх" появились в 1996 году и быстро стали символом эпохи. Простые тексты, узнаваемые мелодии и неподдельная искренность принесли дуэту всенародную любовь. Даже спустя годы их песни — "Крошка моя", "18 мне уже", "Студент" — продолжают звучать на вечеринках, а билеты на концерты раскупают за считаные дни.

Теперь, спустя почти тридцать лет, группа готовит юбилейное шоу, которое объединит поклонников нескольких поколений. Тур охватит 17 российских городов, включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, а также зарубежную площадку в Дубае.

Сколько стоит ностальгия

По подсчётам организаторов, юбилейный тур принесёт более 550 миллионов рублей прибыли. При этом только московское шоу в "Лужниках" может собрать свыше 121 миллиона рублей, а концерт в Санкт-Петербурге — около 138 миллионов. Такой успех объясняется не только популярностью коллектива, но и грамотным подходом к маркетингу.

Музыкальные аналитики отмечают: концерты "Руки вверх" — это не просто выступления, а целый бренд. К каждому мероприятию прилагается линия мерча, спецвыпуски напитков, коллаборации с модными марками и тематический контент в соцсетях. "Руки вверх" остаются феноменом — они продают не только музыку, но и эмоцию.

Как выстроен тур

Юбилейная программа будет состоять из двух блоков: "Золотые хиты" и "Новые ритмы". Организаторы обещают современное световое шоу, 3D-визуализацию, живой бэнд и специальные дуэты. По словам представителей продюсерского центра, на подготовку тура уйдёт более года.

Планируется также выпуск документального фильма о закулисье гастролей, куда войдут архивные кадры, интервью с музыкантами и поклонниками. Отдельное внимание уделят фанатскому сообществу: для постоянных слушателей создадут программу лояльности с эксклюзивными билетами и сувенирами.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
