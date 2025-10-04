Братья Самойловы знали, что это случится: почему распад Агаты Кристи оказался неизбежным

3:27 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Когда в 2010 году "Агата Кристи" объявила о завершении существования, поклонники не могли поверить, что культовая группа, определившая звучание русского рока 90-х, действительно уходит со сцены. Прошло пятнадцать лет, а песни коллектива по-прежнему звучат на концертах, радио и в плейлистах, а разговоры о том, что послужило причиной распада, не утихают. Однако Вадим Самойлов, основатель и лидер группы, уверен — это решение было осознанным и правильным.

Фото: commons.wikimedia.org by Полина Вельнюс, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Вадим Самойлов

"Распад группы "Агата Кристи" — это запланированная акция двух людей, которые всегда знали, что в какой-то момент их творческие и человеческие пути разойдутся", — цитирует музыканта "СтарХит".

Как создавалась легенда русского рока

История "Агаты Кристи" началась в Свердловске (ныне Екатеринбург) в конце 1980-х. Братья Самойловы собрали коллектив, который очень быстро выделился на фоне тогдашней рок-сцены. Мрачные тексты, мелодичный вокал и глубокие философские подтексты сделали песни группы культовыми.

Такие композиции, как "Как на войне", "Опиум для никого" и "Сказочная тайга", стали символом своего времени. С ними "Агата Кристи" выступала на крупнейших фестивалях, собирала стадионы и завоевала признание нескольких поколений слушателей.

Почему братья пошли разными путями

В интервью музыкант подчеркнул, что распад группы не был ссорой или спонтанным решением. Всё происходило постепенно. По его словам, между ним и братом сложились разные взгляды на творчество, подход к музыке и жизнь в целом.

"Жалеть совершенно не о чем. Намного хуже тащить лямку, будучи совершенно разными людьми, терпеть друг друга непонятно ради чего. Мы всё-таки тру-рокеры и делаем это для какого-то подлинного самовыражения, а не только для кошелька", — пояснил артист.

Музыкант добавил, что был обязан отпустить брата "в свободное плавание" — дать возможность каждому двигаться по своему пути. Разделение оказалось болезненным, но необходимым шагом.

Новая глава после "Эпилога"

После выхода последнего альбома "Эпилог" в 2010 году Вадим Самойлов занялся сольной карьерой, продолжив исполнять хиты "Агаты Кристи" в новых аранжировках. Он также активно сотрудничает с молодыми рок-музыкантами и продвигает идею честного, "живого" звука без излишней коммерции.

Его брат, в свою очередь, создал собственный музыкальный проект, в котором реализует свои идеи. И хотя между ними сейчас нет тесного общения, каждый из них нашёл своё место в современной музыке.

"В настоящий момент мы не поддерживаем никаких отношений с братом. Но я открыт к диалогу", — подчеркнул артист.

Семья остаётся связующим звеном

По словам Вадима, несмотря на то что братья не общаются, связь в семье полностью не утрачена. Его брат продолжает поддерживать отношения с матерью: они созваниваются и поздравляют друг друга с праздниками. Правда, личных встреч не происходит.

"Но, к сожалению, когда он бывает в Екатеринбурге, он в гости к ней не заезжает", — добавил Самойлов.