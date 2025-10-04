Анджелина скажет нет: Виктория Боня раскрыла секрет дочери, о котором не знали даже фанаты

2:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дочь телеведущей и блога Виктории Бони, 13-летняя Анжелина, предпочитает не афишировать, что её мама известная личность. Об этом сама Боня рассказала своим подписчикам в видео, записанном прямо из самолёта.

Фото: commons.wikimedia.org by Gilzetbase, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Виктория Боня

Во время полёта Виктория показала кадры с дочерью и поделилась случаем, который произошёл в Лондоне. Оказалось, что к Анжелине подошли поклонники матери, чтобы сделать совместное фото. Однако девочка вежливо отказала, чем удивила окружающих.

"Анжелина скажет "нет", если вы подойдёте к ней фоткаться… Не потому что она вас не любит, а потому что не любит фоткаться", — пояснила телеведущая Виктория Боня.

По словам Бони, дочь старается избегать внимания и не рассказывает одноклассникам и друзьям, кто её мама. Девочка хочет, чтобы к ней относились не как к дочери знаменитости, а как к обычной школьнице. Виктория подчеркнула, что полностью уважает решение ребёнка и не настаивает на публичности.

"Девочки, но если вы подойдёте сфоткаться ко мне, мало того, что я сфоткаюсь, я вас ещё и обниму", — добавила Виктория Боня.

Звёздные родители нередко сталкиваются с тем, что их дети растут в атмосфере повышенного внимания. Для многих это становится испытанием. Одни с детства учатся принимать славу родителей, другие — стараются отгородиться от этого мира.

Анжелина, судя по рассказу матери, выбрала второй путь. Она не стремится к светским мероприятиям и публичным событиям, предпочитая обычную жизнь. Для Виктории, известной своей открытостью в соцсетях, этот подход дочери стал проявлением зрелости и внутренней самостоятельности.

Психологи отмечают, что подростковый возраст — время, когда особенно важно самоопределение. Для детей известных людей задача усложняется: их личность часто воспринимается через призму популярности родителей.

Когда ребёнок скрывает происхождение, он защищает себя от стереотипов и предвзятости. Это помогает ему строить отношения на равных, а не через статус семьи.