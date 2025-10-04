Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фарш блоком сковороды не спасает: как привычка готовить замороженное ведёт к отравлению
Рёбрышки делают суп волшебным: как косточки превращают бульон в густой и ароматный
Клад, который не хотел быть найденным: тысяча монет из испанского Флота сокровищ всплыла спустя три века
Дом с батарейкой внутри: революция в строительстве уже началась, и стены превращаются в источники энергии
Волосы предают, как только закрываешь дверь салона: один жест рушит блеск быстрее фена
Один бассейн, четыре результата: как стиль плавания решает, что будет с вашим телом
Рыба с кризисом среднего возраста: самки внезапно меняют пол и судьбу
От танка до игрушки миллионеров: внедорожники, которые превратились в спорткары
Красота тает, как дым: почему пышные розы внезапно превращаются в жалкие кустики

Главное — быть счастливой: Катя Лель поддержала дочь, сделавшую неожиданный выбор

3:52
Шоу-бизнес

Единственная дочь певицы Кати Лель уже давно перестала быть "маленькой девочкой из клипов". Недавно Эмилии исполнилось 16 лет, и она стала появляться на светских мероприятиях вместе с мамой. Гости праздников не устают удивляться, насколько повзрослела и похорошела Эмилия. Многие были уверены, что дочь артистки пойдёт по стопам матери и выберет сцену, но она всех удивила — её мечты связаны с совсем другой сферой.

Дорога
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дорога

"Я хочу поступить в медуниверситет и стать стоматологом", — цитирует девушку "МК".

Неожиданное признание

Эмилия рассказала, что в детстве действительно хотела петь и даже думала о карьере певицы, но со временем поняла: сцена — не её стихия. Девушка призналась, что испытывает сильный страх перед публикой, несмотря на то что выросла в артистической семье.

"Я помню, когда сдавала обычные экзамены в музыкальной школе, меня просто трясло", — откровенничает Эмилия.

Она добавила, что выйти на большую сцену для неё — настоящий стресс, поэтому решила посвятить себя медицине, которая, по её словам, "всегда вызывала искренний интерес".

Любовь к науке вместо сцены

Эмилия с улыбкой говорит о том, что её больше привлекает мир естественных наук, чем шоу-бизнес. Биология и химия стали её любимыми предметами, и именно они подтолкнули девушку выбрать медицинский путь. Её решение не выглядит спонтанным — напротив, оно продуманное и зрелое. Девушка уже начала готовиться к поступлению в медицинский вуз.

"А медицина мне очень нравится. Я люблю естественные науки: биологию, химию… Я прямо горю этим", — подчеркнула Эмилия.

По её словам, жизнь артиста изнутри не всегда похожа на яркие картинки из клипов и концертов. С детства наблюдая за закулисной стороной профессии, она поняла, что этот мир ей не близок.

Поддержка мамы

Катя Лель никогда не навязывала дочери свой путь. Напротив, певица всегда подчёркивала, что Эмилия должна сама выбирать свою дорогу. Для звезды важнее, чтобы дочь чувствовала себя счастливой и занималась делом, которое приносит ей радость.

Недавно Катя отмечала, что у них с дочерью выстроились очень доверительные отношения. Они могут обсудить любые темы, и у них нет секретов друг от друга. Такое взаимопонимание, по словам певицы, помогает сохранить тепло и гармонию в семье.

Мама и дочь: доверие и уважение

Катя Лель часто делится с подписчиками совместными снимками с дочерью. Фанаты отмечают, что Эмилия унаследовала от матери не только внешнюю привлекательность, но и внутреннюю силу. Между ними — видимая близость, где мама выступает не наставником, а другом. Артистка гордится тем, какой самостоятельной и вдумчивой растёт её дочь.

Путь Эмилии: выбор без давления

История Эмилии — редкий пример того, как дети знаменитостей идут своим путём, не поддаваясь давлению славы. Девушка не стремится к сценическим огням и не мечтает о софитах. Её цель — помогать людям и приносить пользу обществу. В этом, как признаются поклонники певицы, чувствуется правильное воспитание и внутреннее достоинство.

Многие фанаты Кати Лель в соцсетях поддержали выбор девушки, отметив, что её желание стать врачом заслуживает уважения. Одни писали, что в Эмилии видна серьёзность и осознанность, другие — что медицина действительно требует такой преданности, какую она демонстрирует уже сейчас.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Домашние животные
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Карлик с дьявольской славой: зверёк весом меньше спичечного коробка пугает сильнее хищников джунглей
Домашние животные
Карлик с дьявольской славой: зверёк весом меньше спичечного коробка пугает сильнее хищников джунглей
Каждый раз только вкуснее: вот что нужно добавить в тесто для сырников, чтобы получились пышными
Еда и рецепты
Каждый раз только вкуснее: вот что нужно добавить в тесто для сырников, чтобы получились пышными
Популярное
Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле

Рассекреченные архивы КГБ о пирамидах переворачивают историю: кто же на самом деле был их строителем и почему правда скрывалась десятилетиями?

Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Не медведи: в деле пропавшей в лесу семьи появилась жуткая версия, о которой все молчали
Доисторические броненосцы весили больше грузовиков, но именно их ели чаще всего Игорь Буккер Новый курс Чехии. Бабиш откажется от помощи Украине в пользу чешского народа Любовь Степушова Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Мир на грани технологического сбоя? Плазменный пузырь над Гизой — первые звоночки
Не разогревайте еду в микроволновке так: 30 секунд — и ваша еда будет идеальной
Не разогревайте еду в микроволновке так: 30 секунд — и ваша еда будет идеальной
Последние материалы
Один бассейн, четыре результата: как стиль плавания решает, что будет с вашим телом
Волосы предают, как только закрываешь дверь салона: один жест рушит блеск быстрее фена
Рыба с кризисом среднего возраста: самки внезапно меняют пол и судьбу
Красота тает, как дым: почему пышные розы внезапно превращаются в жалкие кустики
От танка до игрушки миллионеров: внедорожники, которые превратились в спорткары
Закончилось моющее? 4 простых рецепта вернут посудомойке силу и спасут вас прямо сейчас
Налоговая бомба замедленного действия: как просрочка платежа может обернуться серьёзными проблемами
Секреты опытных путешественников: дешёвые билеты, жильё и еда по-русски без переплат и лишних хлопот
Вес стоит на месте, даже при диете: как пять мелких привычек сводят похудение на нет
5 фруктовых бомб по цене шоколадки: вот что нужно есть каждый день
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.