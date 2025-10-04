Главное — быть счастливой: Катя Лель поддержала дочь, сделавшую неожиданный выбор

Единственная дочь певицы Кати Лель уже давно перестала быть "маленькой девочкой из клипов". Недавно Эмилии исполнилось 16 лет, и она стала появляться на светских мероприятиях вместе с мамой. Гости праздников не устают удивляться, насколько повзрослела и похорошела Эмилия. Многие были уверены, что дочь артистки пойдёт по стопам матери и выберет сцену, но она всех удивила — её мечты связаны с совсем другой сферой.

"Я хочу поступить в медуниверситет и стать стоматологом", — цитирует девушку "МК".

Неожиданное признание

Эмилия рассказала, что в детстве действительно хотела петь и даже думала о карьере певицы, но со временем поняла: сцена — не её стихия. Девушка призналась, что испытывает сильный страх перед публикой, несмотря на то что выросла в артистической семье.

"Я помню, когда сдавала обычные экзамены в музыкальной школе, меня просто трясло", — откровенничает Эмилия.

Она добавила, что выйти на большую сцену для неё — настоящий стресс, поэтому решила посвятить себя медицине, которая, по её словам, "всегда вызывала искренний интерес".

Любовь к науке вместо сцены

Эмилия с улыбкой говорит о том, что её больше привлекает мир естественных наук, чем шоу-бизнес. Биология и химия стали её любимыми предметами, и именно они подтолкнули девушку выбрать медицинский путь. Её решение не выглядит спонтанным — напротив, оно продуманное и зрелое. Девушка уже начала готовиться к поступлению в медицинский вуз.

"А медицина мне очень нравится. Я люблю естественные науки: биологию, химию… Я прямо горю этим", — подчеркнула Эмилия.

По её словам, жизнь артиста изнутри не всегда похожа на яркие картинки из клипов и концертов. С детства наблюдая за закулисной стороной профессии, она поняла, что этот мир ей не близок.

Поддержка мамы

Катя Лель никогда не навязывала дочери свой путь. Напротив, певица всегда подчёркивала, что Эмилия должна сама выбирать свою дорогу. Для звезды важнее, чтобы дочь чувствовала себя счастливой и занималась делом, которое приносит ей радость.

Недавно Катя отмечала, что у них с дочерью выстроились очень доверительные отношения. Они могут обсудить любые темы, и у них нет секретов друг от друга. Такое взаимопонимание, по словам певицы, помогает сохранить тепло и гармонию в семье.

Мама и дочь: доверие и уважение

Катя Лель часто делится с подписчиками совместными снимками с дочерью. Фанаты отмечают, что Эмилия унаследовала от матери не только внешнюю привлекательность, но и внутреннюю силу. Между ними — видимая близость, где мама выступает не наставником, а другом. Артистка гордится тем, какой самостоятельной и вдумчивой растёт её дочь.

Путь Эмилии: выбор без давления

История Эмилии — редкий пример того, как дети знаменитостей идут своим путём, не поддаваясь давлению славы. Девушка не стремится к сценическим огням и не мечтает о софитах. Её цель — помогать людям и приносить пользу обществу. В этом, как признаются поклонники певицы, чувствуется правильное воспитание и внутреннее достоинство.

Многие фанаты Кати Лель в соцсетях поддержали выбор девушки, отметив, что её желание стать врачом заслуживает уважения. Одни писали, что в Эмилии видна серьёзность и осознанность, другие — что медицина действительно требует такой преданности, какую она демонстрирует уже сейчас.