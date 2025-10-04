Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кишечник в панике: почему у кошки диарея и как ей помочь
Осенний детокс: эти 5 фруктов очистят кишечник и избавят от живота — попробуйте сейчас
Африка манит без визы: новые страны открывают двери на 90 дней приключений
Обычный сэндвич уже не впечатляет? Попробуйте японский вариант без грамма теста
Травы размножаются быстрее кроликов: лайфхак, после которого кухня станет зелёной оранжереей
Лишний вес исчезает на глазах: всего 10 минут дома становятся пусковой кнопкой для нового тела
Утренний секрет долголетия: вот когда нужно завтракать, чтобы годы шли вспять
Луна раскрыла секреты: новые породы показали температурный контраст между сторонами
Биология против Толкина: почему природа не способна вырастить ни одного настоящего бессмертного эльфа

Артур Смольянинов* неожиданно высказался о Лие Ахеджаковой — пост вызвал бурю комментариев

1:21
Шоу-бизнес

Актёр Артур Смольянинов* (признан иноагентом в РФ, внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) вновь привлёк внимание публики публикацией, посвящённой своей коллеге Лие Ахеджаковой. В личном блоге артист поделился совместными кадрами и признался, что восхищается легендарной актрисой, называя её человеком, в котором соединились честность, ум и внутренняя сила.

Лия Ахеджакова
Фото: flickr.com by Ilya Schurov, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Лия Ахеджакова

"Честь, Совесть, Ум, Талант и Красота. Это всё — она!!! Женщина, которая не врёт! Горжусь быть ее современником", — заявил актёр Артур Смольянинов*.

На снимках, опубликованных Смольяниновым*, он и Ахеджакова позируют за кулисами театра. Артисты улыбаются, делятся тёплыми эмоциями, а обстановка говорит о взаимном уважении и тёплых профессиональных отношениях. Судя по контексту, фотографии были сделаны после одного из спектаклей, где актёры смогли пообщаться за сценой.

Публикация быстро разошлась по соцсетям и вызвала отклик у поклонников обоих артистов. Для многих поклонников Ахеджаковой слова поддержки от коллеги, находящегося вдали от родины, стали знаком уважения к её долголетнему вкладу в театр и кино.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Каждый раз только вкуснее: вот что нужно добавить в тесто для сырников, чтобы получились пышными
Еда и рецепты
Каждый раз только вкуснее: вот что нужно добавить в тесто для сырников, чтобы получились пышными
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Домашние животные
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Развалится через три года, но спасёт кошелёк: секрет китайских машин в цифрах
Авто
Развалится через три года, но спасёт кошелёк: секрет китайских машин в цифрах
Популярное
Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле

Рассекреченные архивы КГБ о пирамидах переворачивают историю: кто же на самом деле был их строителем и почему правда скрывалась десятилетиями?

Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Не медведи: в деле пропавшей в лесу семьи появилась жуткая версия, о которой все молчали
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Доисторические броненосцы весили больше грузовиков, но именно их ели чаще всего Игорь Буккер Новый курс Чехии. Бабиш откажется от помощи Украине в пользу чешского народа Любовь Степушова Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Мир на грани технологического сбоя? Плазменный пузырь над Гизой — первые звоночки
Не разогревайте еду в микроволновке так: 30 секунд — и ваша еда будет идеальной
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Последние материалы
Биология против Толкина: почему природа не способна вырастить ни одного настоящего бессмертного эльфа
Луна раскрыла секреты: новые породы показали температурный контраст между сторонами
15 лет ада: что на самом деле покупают люди, очарованные внешностью хаски и их улыбкой
Молчаливый убийца бытовой техники живёт в вашем кране: как вода уничтожает стиралку и чайник
Легенда off-road снова в строю: Toyota оживляет внедорожник без гибридов и дизелей
Блондинка на грани: 5 правил, без которых светлые волосы превращаются в солому
Туристы рушат рынок: почему аренда в мегаполисах становится золотой клеткой
Марокко протестует: страна готовится к ЧМ-2030, а народ требует реформ в социальной сфере
Артур Смольянинов* неожиданно высказался о Лие Ахеджаковой — пост вызвал бурю комментариев
Полёт через континенты: рекордные маршруты, которые делают журавлей бессмертными в небесах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.