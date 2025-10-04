Артур Смольянинов* неожиданно высказался о Лие Ахеджаковой — пост вызвал бурю комментариев

Актёр Артур Смольянинов* (признан иноагентом в РФ, внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) вновь привлёк внимание публики публикацией, посвящённой своей коллеге Лие Ахеджаковой. В личном блоге артист поделился совместными кадрами и признался, что восхищается легендарной актрисой, называя её человеком, в котором соединились честность, ум и внутренняя сила.

Фото: flickr.com by Ilya Schurov, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Лия Ахеджакова

"Честь, Совесть, Ум, Талант и Красота. Это всё — она!!! Женщина, которая не врёт! Горжусь быть ее современником", — заявил актёр Артур Смольянинов*.

На снимках, опубликованных Смольяниновым*, он и Ахеджакова позируют за кулисами театра. Артисты улыбаются, делятся тёплыми эмоциями, а обстановка говорит о взаимном уважении и тёплых профессиональных отношениях. Судя по контексту, фотографии были сделаны после одного из спектаклей, где актёры смогли пообщаться за сценой.

Публикация быстро разошлась по соцсетям и вызвала отклик у поклонников обоих артистов. Для многих поклонников Ахеджаковой слова поддержки от коллеги, находящегося вдали от родины, стали знаком уважения к её долголетнему вкладу в театр и кино.