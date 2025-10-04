Обесценили семейные ценности: Подольская публично раскритиковала НТВ за ложный сюжет о её браке

2:31 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Наталья Подольская, жена Владимира Преснякова, публично обратилась к телеканалу НТВ с обвинением в клевете. Поводом стал выпуск программы "Место встречи", где утверждалось, что пара поженилась только в этом году, спустя два десятилетия отношений.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Владимир Пресняков и Наталья Подольская

Артистка записала видеообращение, в котором заявила, что журналисты "дискредитировали" их семью и исказили факты. По словам Подольской, официально они с Пресняковым женаты уже 15 лет и лживый сюжет "обесценил семейные ценности" и подорвал доверие поклонников.

"По мнению редакции этой программы, мы заключили наш брак только в этом году, спустя 20 лет отношений. Честно говоря, мы находимся в замешательстве и в абсолютном шоке от того, как сейчас работает пресса, которая не потрудилась набрать в любом поисковике, когда поженились Пресняков и Подольская", — заявила певица Наталья Подольская.

Она подчеркнула, что брак с Владимиром был зарегистрирован спустя пять лет совместной жизни, после чего супруги обвенчались. У пары двое сыновей, появившихся уже в законном браке.

"Этот сюжет абсолютно обесценил все наши семейные ценности и дискредитировал нашу семью в глазах всех телезрителей федерального канала НТВ", — подчеркнула Наталья Подольская.

После того как обращение артистки вызвало широкий резонанс, телеканал принёс публичные извинения. В эфире следующего выпуска ведущие признали ошибку и пояснили, что показанные кадры касались не свадьбы, а годовщины отношений пары.

"Были не правы, сожалеем, каемся, исправляемся. Кадры, которые мы показали накануне в сюжете, — это не сама свадьба, как мы опять же почему-то решили, а круглая дата отношений Преснякова и Подольской", — сообщили представители НТВ.

История Подольской и Преснякова — пример публичной пары, сумевшей сохранить гармонию в отношениях, несмотря на годы под пристальным вниманием СМИ, поэтому ложная информация, появившаяся на федеральном телеканале, затронула не только самих супругов, но и вызвала недоверие к журналистским стандартам в целом.

Эксперты медиа отмечают, что подобные ошибки могут сильно подорвать репутацию как телеканалов, так и конкретных проектов, особенно если речь идёт о личных темах и частной жизни знаменитостей.