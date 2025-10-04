Слёзы, которых никто не ожидал: рэпер Пи Дидди не выдержал слов своих детей на суде

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:37
Шоу-бизнес

В зале суда, где решалась судьба американского рэпера Пи Дидди (Шон Комбс), произошёл трогательный момент: артист не сдержал слёз, когда его дети вышли просить о его освобождении. Их слова прозвучали как последняя надежда на смягчение приговора и возможность для отца начать новую жизнь.

Пи Дидди
Фото: commons.wikimedia.org by Nikeush, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пи Дидди

Судебное заседание: эмоции и признания

Как сообщает Sky News, на слушании по делу присутствовали все дети музыканта. Старший, приёмный сын Куинси Браун, заявил о безусловной любви и поддержке. Джастин Комбс попросил дать отцу второй шанс. Кристиан подчеркнул, что отец учил его уважать женщин и сам показывал это примером.

"Он мой герой, всегда был моим героем и всегда будет моим героем", — сказал сын рэпера.

Дочери артиста тоже выступили с просьбой о возможности "исцеления" для отца. В этот момент Дидди закрыл лицо руками и разрыдался.

Суть обвинений и приговор

Летом 2025 года суд присяжных признал рэпера виновным в перевозке людей с целью занятия проституцией. Однако по более тяжёлым пунктам обвинений — в сговоре с целью рэкета и торговле людьми для сексуальной эксплуатации — он был оправдан. Таким образом, угроза пожизненного заключения миновала, но Комбсу всё ещё может грозить до 20 лет лишения свободы.

Уже в августе адвокаты музыканта обратились к президенту США Дональду Трампу с официальной просьбой о помиловании.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
