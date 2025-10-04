Женщина, родившая шестерых детей: отец миллиардера Романа Товстика делает громкие заявления

Отец миллиардера Романа Товстика Владимир нелестно отозвался о своей бывшей невестке. Мужчина объяснил, чем ему не угодила многодетная мать Елена Товстик.
По его словам, женщина препятствует его общению с внуками.
"Меня к детям не подпускают. Я стараюсь привезти им ягоды, всегда что-то хорошее покупаю на рынке за свои деньги. А Елена, наоборот, заказывает всякую ерунду и даже не старается. Она меня не пускает — и всё. Считает, что дедушка плохой. Ни меня не пускает, ни Романа", — пожаловался Владимир в беседе с изданием Super.
Он также отметил, что Елена, по его мнению, не проявляет должной заботы о наследниках.
"Родила шесть детей, но никого по-настоящему не любит. Она сама себе яму копает — такой у неё характер", — высказался мужчина.
По словам Владимира, он всегда сомневался, что брак его сына будет крепким.
Напомним, Роман и Елена Товстик недавно официально оформили развод. Адвокат бизнесмена Филипп Рябченко подтвердил расторжение брака и уточнил, что Елена получила крупные алименты и ежемесячные выплаты. Кроме того, ей отошёл особняк стоимостью около 600 миллионов рублей и несколько объектов недвижимости. Старшие дети остались жить с отцом, а младшие — с матерью.
Эта история совпала по времени с громким разрывом телеведущего Дмитрия Диброва и Полины Дибровой. Ходили слухи, что Полина изменила супругу с Романом Товстиком, с которым давно дружила и даже была крестной одного из его детей. В сентябре Дмитрий и Полина официально развелись после 16 лет брака.
Почти одновременно стало известно и о разводе Романа с Еленой. После этого пара неоднократно появлялась на телешоу, где обсуждала свои конфликты. Несмотря на разрыв, отношения между ними до сих пор остаются напряжёнными.
Рассекреченные архивы КГБ о пирамидах переворачивают историю: кто же на самом деле был их строителем и почему правда скрывалась десятилетиями?