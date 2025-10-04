Вылили грязь: Садальский рассказал, что подкосило Армена Джигарханяна в последние годы жизни

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:47
Шоу-бизнес

Актёр Станислав Садальский рассказал, какую роль народный артист СССР Армен Джигарханян считал лучшей в своей жизни.

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская и актёр Армен Джигарханян
Фото: Инстаграм Виталины Цымбалюк-Романовской by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская и актёр Армен Джигарханян

Заслуженный артист РСФСР в день, когда Армену Джигарханяну могло бы исполниться 90 лет, поделился своими воспоминаниями о друге и коллеге.

"Вспоминаю его часто. Великий актёр, великие роли, уникальный голос", — отметил он.

По словам Садальского, этот голос жил как будто отдельной жизнью — будь то граф Калиостро или хрипловатый Волк из любимого Джигарханяном мультфильма.

"Я ему как-то сказал, что не люблю Кирпича, что лучшая моя роль — это Мужик из "Прошлогоднего снега”, а он улыбнулся и говорит: "А я Горбатого не люблю, люблю Волка из "Жил-был пёс”!" — написал Станислав Юрьевич в социальных сетях.

Актёр с грустью отмечает, что в последние годы СМИ "вытащили столько грязи и вранья на публику". По его мнению, это сильно подкосило Джигарханяна.

"Он давно был не очень здоров, но всё-таки у него был стимул — свой театр, любимый человек, друзья, ученики. Он держался", — вспоминает Садальский.

Однажды, по дороге на съёмки в Киев, Армен пожаловался ему, что врачи запретили есть виноград.

"А я больше всего на свете люблю виноград!" — сказал тогда Джигарханян. Так грустно стало, — признаётся Садальский. — Я ему говорю: ну, если нельзя, а очень хочется, то можно".

Он также вспомнил совместную работу у Аллы Суриковой в трагикомедии "Две стрелы", где Джигарханян сыграл Главу рода, а Садальский — Красноречивого.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
