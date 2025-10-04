Вылили грязь: Садальский рассказал, что подкосило Армена Джигарханяна в последние годы жизни

Актёр Станислав Садальский рассказал, какую роль народный артист СССР Армен Джигарханян считал лучшей в своей жизни.
Заслуженный артист РСФСР в день, когда Армену Джигарханяну могло бы исполниться 90 лет, поделился своими воспоминаниями о друге и коллеге.
"Вспоминаю его часто. Великий актёр, великие роли, уникальный голос", — отметил он.
По словам Садальского, этот голос жил как будто отдельной жизнью — будь то граф Калиостро или хрипловатый Волк из любимого Джигарханяном мультфильма.
"Я ему как-то сказал, что не люблю Кирпича, что лучшая моя роль — это Мужик из "Прошлогоднего снега”, а он улыбнулся и говорит: "А я Горбатого не люблю, люблю Волка из "Жил-был пёс”!" — написал Станислав Юрьевич в социальных сетях.
Актёр с грустью отмечает, что в последние годы СМИ "вытащили столько грязи и вранья на публику". По его мнению, это сильно подкосило Джигарханяна.
"Он давно был не очень здоров, но всё-таки у него был стимул — свой театр, любимый человек, друзья, ученики. Он держался", — вспоминает Садальский.
Однажды, по дороге на съёмки в Киев, Армен пожаловался ему, что врачи запретили есть виноград.
"А я больше всего на свете люблю виноград!" — сказал тогда Джигарханян. Так грустно стало, — признаётся Садальский. — Я ему говорю: ну, если нельзя, а очень хочется, то можно".
Он также вспомнил совместную работу у Аллы Суриковой в трагикомедии "Две стрелы", где Джигарханян сыграл Главу рода, а Садальский — Красноречивого.
