Слишком далеки от народа: Киркоров угадал стоимость картошки, но с хлебом сильно промахнулся

Певец Филипп Киркоров заявил, что его ужаснули цены. С небес на землю короля российской эстрады спустила дочь Алла-Виктория, которая заставила отца взглянуть на ценники.

Фото: ВК-аккаунт Филиппа Киркорова by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певец Филипп Киркоров

Филипп Киркоров поучаствовал в рубрике журналистов под названием "прожиточный минимум". У певца поинтересовались, давно ли он смотрел на цены.

Он объяснил, что совсем недавно дочь принесла ему картинку с ценником на ультра модные сапоги.

"Посмотрел на цены, ужаснулся. Где-то две с половиной тысячи долларов. Она всегда скромная девочка всегда была. Никогда не покупала брендовые вещи", — объяснил артист в беседе с propusk.tv.

Певец оказался близок к реальности, так как почти угадал стоимость килограмма картофеля и десятка яиц. Однако с буханкой хлеба он сильно промахнулся. Филипп решил, что хлеб в России можно купить за 5 рублей.

Путешествие на Мальдивы, по словам Филиппа, обходится ему в 700 тысяч рублей.

Артист предположил, что средняя зарплата в России составляет 5, 15 или 20 тысяч рублей.