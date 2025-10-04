Фанаты не могут в это поверить: Моргенштерн* кардинально поменял свои привычки

Рэпер Моргенштерн* (признан иноагентом в РФ) отправился в концертный тур по Европе. Первой остановкой стала Мальта, куда артист прибыл без привычной роскоши. На этот раз он предпочёл перелёт в экономклассе, что вызвало живой отклик у поклонников и критиков.
В прошлом музыкант активно демонстрировал богатство: личные перелёты на частном джете, номера в пятизвёздочных отелях, рестораны с высокой кухней. Теперь же его подход изменился — он спокойно путешествует вместе с обычными пассажирами и не делает акцент на показном потреблении.
В личном блоге артист показал себя в салоне самолёта перед подачей простого бортового ужина. Без дорогих блюд и дизайнерских аксессуаров — он выглядел максимально естественно. Для многих это стало сигналом, что певец сознательно корректирует образ и финансовые привычки.
Ранее сообщалось, что налоговые органы России предъявили к нему претензии на сумму 683 тысячи рублей. Случайно или нет, но именно после этой информации Моргенштерн* стал демонстрировать скромность в быту.
