Шоу-бизнес

Рэпер Моргенштерн* (признан иноагентом в РФ) отправился в концертный тур по Европе. Первой остановкой стала Мальта, куда артист прибыл без привычной роскоши. На этот раз он предпочёл перелёт в экономклассе, что вызвало живой отклик у поклонников и критиков.

Моргенштерн*
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Моргенштерн*

В прошлом музыкант активно демонстрировал богатство: личные перелёты на частном джете, номера в пятизвёздочных отелях, рестораны с высокой кухней. Теперь же его подход изменился — он спокойно путешествует вместе с обычными пассажирами и не делает акцент на показном потреблении.

В личном блоге артист показал себя в салоне самолёта перед подачей простого бортового ужина. Без дорогих блюд и дизайнерских аксессуаров — он выглядел максимально естественно. Для многих это стало сигналом, что певец сознательно корректирует образ и финансовые привычки.

Ранее сообщалось, что налоговые органы России предъявили к нему претензии на сумму 683 тысячи рублей. Случайно или нет, но именно после этой информации Моргенштерн* стал демонстрировать скромность в быту.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
