Долгие путешествия ради родных: как Алиса Гребенщикова проводит время с отцом Борисом Гребенщиковым*

Актриса Алиса Гребенщикова рассказала, как научилась ценить время, проведённое рядом с отцом, солистом группы "Аквариум" Борисом Гребенщиковым*.

Музыкант Борис Гребенщиков и актриса Алиса Гребенщикова

Алиса Гребенщикова часто повторяет себе: "Не откладывай на потом!" За последний год эти слова стали для неё особенно важными. Её трогает, когда она читает воспоминания, дневники людей прошлого или посты современников о том, как они сожалели, что не успели поговорить с близкими, всё время откладывали и не сказали важные слова. Алиса поняла — она должна успеть.

Поэтому она регулярно ездит в Санкт-Петербург к дедушке и старается посещать европейские концерты отца.

"Как только у меня перерыв в спектаклях, а у папы концерт, я лечу", — рассказывает она.

Иногда ради одного обеда и концерта она проводит в пути почти двое суток.

Для неё это важно, а концерты она обожает. Алиса уже выучила новые песни и отмечает, что "это такое забавное ощущение — путешествовать с родителями, будучи взрослой".

При этом она подчёркивает, что пишет "с родителями", поскольку папина жена Ирина тоже очень важный и дорогой человек, внесший большой вклад в её воспитание.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом