Долгие путешествия ради родных: как Алиса Гребенщикова проводит время с отцом Борисом Гребенщиковым*

Актриса Алиса Гребенщикова рассказала, как научилась ценить время, проведённое рядом с отцом, солистом группы "Аквариум" Борисом Гребенщиковым*.
Алиса Гребенщикова часто повторяет себе: "Не откладывай на потом!" За последний год эти слова стали для неё особенно важными. Её трогает, когда она читает воспоминания, дневники людей прошлого или посты современников о том, как они сожалели, что не успели поговорить с близкими, всё время откладывали и не сказали важные слова. Алиса поняла — она должна успеть.
Поэтому она регулярно ездит в Санкт-Петербург к дедушке и старается посещать европейские концерты отца.
"Как только у меня перерыв в спектаклях, а у папы концерт, я лечу", — рассказывает она.
Иногда ради одного обеда и концерта она проводит в пути почти двое суток.
Для неё это важно, а концерты она обожает. Алиса уже выучила новые песни и отмечает, что "это такое забавное ощущение — путешествовать с родителями, будучи взрослой".
При этом она подчёркивает, что пишет "с родителями", поскольку папина жена Ирина тоже очень важный и дорогой человек, внесший большой вклад в её воспитание.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
Научная команда обнаружила гигантскую северную анаконду длиной до 8,4 метров в Эквадоре. Это открытие меняет представления о жизни в Амазонских джунглях.