Кишинёв в хаосе: что беспокоит Илью Варламова* на улицах столицы Молдавии

1:52
Шоу-бизнес

Журналист Илья Варламов* перечислил вопиющие нарушения общественного порядка, которые он ежедневно наблюдает на улицах Кишинёва, столицы Молдавии. 

Журналист Илья Варламов
Фото: Инстаграм Ильи Варламова by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Журналист Илья Варламов

Илья Варламов часто повторял, что у него нет никаких политических амбиций. Однако каждый раз, прогуливаясь по любимому Кишинёву, он замечает вещи, которые заставляют его задуматься иначе.

Он не может оставаться равнодушным к хаосу в городской среде, проблемам с парковками и архитектурой — это вызывает у него желание попробовать себя в роли мэра.

Журналист задается вопросом, о каком стремлении страны к "Евросоюзу" можно говорить, когда автомобилисты паркуются на тротуарах и велодорожках, а на месте старого малоэтажного центра появляются безвкусные высотки. Он видит вокруг себя непрекращающийся бардак.

Следующие выборы запланированы на 2027 год, и Варламов отмечает, что у него есть время подумать, подготовиться и подтянуть языковые навыки.

Ранее Telegram-канал Mash, сообщал, что блогера Илью Варламова могут лишить квартиры в Москве после вынесения приговора по делу о распространении фейков о российской армии.

По мнению юристов, на имущество блогера, скорее всего, уже наложен арест. Эксперты полагают, что квартиру могут конфисковать, тогда как штраф сможет быть взыскан только в рамках исполнительного производства, уточняет издание.

Как стало известно, Варламов является собственником двухкомнатной квартиры площадью 64 квадратных метра в районе Северное Тушино. Кадастровая стоимость недвижимости составляет около 11 миллионов рублей.

*признан Минюстом РФ иностранным агентом

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
