Кишинёв в хаосе: что беспокоит Илью Варламова* на улицах столицы Молдавии

Журналист Илья Варламов* перечислил вопиющие нарушения общественного порядка, которые он ежедневно наблюдает на улицах Кишинёва, столицы Молдавии.
Илья Варламов часто повторял, что у него нет никаких политических амбиций. Однако каждый раз, прогуливаясь по любимому Кишинёву, он замечает вещи, которые заставляют его задуматься иначе.
Он не может оставаться равнодушным к хаосу в городской среде, проблемам с парковками и архитектурой — это вызывает у него желание попробовать себя в роли мэра.
Журналист задается вопросом, о каком стремлении страны к "Евросоюзу" можно говорить, когда автомобилисты паркуются на тротуарах и велодорожках, а на месте старого малоэтажного центра появляются безвкусные высотки. Он видит вокруг себя непрекращающийся бардак.
Следующие выборы запланированы на 2027 год, и Варламов отмечает, что у него есть время подумать, подготовиться и подтянуть языковые навыки.
Ранее Telegram-канал Mash, сообщал, что блогера Илью Варламова могут лишить квартиры в Москве после вынесения приговора по делу о распространении фейков о российской армии.
По мнению юристов, на имущество блогера, скорее всего, уже наложен арест. Эксперты полагают, что квартиру могут конфисковать, тогда как штраф сможет быть взыскан только в рамках исполнительного производства, уточняет издание.
Как стало известно, Варламов является собственником двухкомнатной квартиры площадью 64 квадратных метра в районе Северное Тушино. Кадастровая стоимость недвижимости составляет около 11 миллионов рублей.
*признан Минюстом РФ иностранным агентом
