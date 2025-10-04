Интрига нарастает: против Аллы Пугачёвой готовят громкий процесс

Стало известно, что Одинцовский суд Московской области зарегистрировал иск против певицы Аллы Пугачёвой. Обращение поступило от главы Фонда по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина, который заявил, что артистка своими высказываниями нанесла ущерб его чести и деловой репутации.

Сумма требований составила 5 миллионов рублей. Заседание по делу пока не назначено, но сам факт подачи иска вызвал широкий резонанс.

"Интрига нарастает: кто же встанет на защиту Пугачёвой?" — написал глава ФПБК Виталий Бородин в своём Telegram-канале.

Суть иска и требования

Инициатор судебного процесса утверждает, что публичные слова Пугачёвой затронули его личные и деловые интересы. Конкретные фразы, ставшие предметом претензий, в материалах дела пока не раскрываются. Однако известно, что юристы фонда подготовили подробный пакет документов, в которых изложены основания для иска.

Бородин также подчеркнул, что история носит принципиальный характер. По его словам, подобные заявления не должны оставаться без последствий, если они содержат, как он считает, искажение фактов или уничижительные оценки.