Трагедия и любовь Армена Джигарханяна: Виталина Цымбалюк-Романовская делится воспоминаниями в 90-летний юбилей актёра

Бывшая жена Армена Джигарханяна, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская вспомнила важные слова артиста в его 90-летний юбилей.

Фото: Инстаграм Виталины Цымбалюк-Романовской by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская и актёр Армен Джигарханян

Сегодня Армену Джигарханяну исполнилось бы 90 лет. В юбилей народного артиста СССР Виталина Цымбалюк-Романовской вспомнила слова звезды советского кинематографа.

По словам Виталины, Армен Борисович часто повторял слова о том, что их разделяют года.

"У нас не просто большая разница в возрасте, она — трагическая", — приводит слова экс-супруга пианистка.

Цымбалюк-Романовская поблагодарила покойного актёра за совместно прожитые годы.

"Спасибо за то, что у меня случилось самое главное — почти 17 лет я жила с любимым человеком — это редкое счастье. И спасибо за мудрость жить", — высказалась женщина в социальных сетях.

В 2016 году вся страна обсуждала союз 37-летней Виталины Цымбалюк-Романовской и 81-летнего Армена Джигарханяна. Их брак оказался скандальным и продлился всего полтора года. После бурного развода пианистка не исчезла с общественного поля зрения и активно демонстрировала, что у неё немало поклонников. С одним из них, певцом Прохором Шаляпиным, Виталина даже планировала завести ребенка. Однако со временем отношения угасли, а мечты о детях остались нереализованными.

После кончины Армена Джигарханяна Цымбалюк-Романовская на некоторое время ушла из медиа. Появлялись слухи, что пианистка переехала в Европу, куда её якобы приглашали работать. Но вскоре выяснилось, что Виталина готовилась к самому важному событию в своей жизни — весной 2025 года стало известно, что в 46 лет она впервые стала мамой. Сейчас Цымбалюк-Романовская наслаждается новым статусом и счастьем.