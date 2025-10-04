Это грех и беззаконие: Стас Барецкий выступил против желания Филиппа Киркорова

Филипп Киркоров вновь оказался в центре внимания, но на этот раз не из-за сцены или ярких шоу, а благодаря своей личной инициативе, связанной с памятью о близких. Артист задумался о создании семейного склепа, куда хотел бы перенести прах и останки всех умерших родственников. Идея вызвала бурное обсуждение: в СМИ и соцсетях её восприняли неоднозначно.
Сам певец уже предпринял конкретные шаги. Он забрал урны с прахом матери и бабушки из Болгарии, занялся поиском могилы дедушки, похороненного на Донском кладбище, и планирует установить памятник отцу на Троекуровском кладбище. Все эти места он намерен объединить в единый мемориал.
Однако мысль о таком объединении встретила жёсткую критику со стороны специалистов. Президент Союза профессиональных ритуальных агентов Стас Барецкий в беседе с сайтом "Страсти" напомнил о религиозных и юридических ограничениях, связанных с эксгумацией.
"Перетаскивать кости усопших с места на место по всем религиозным и человеческим законам дело не очень хорошее, да что уж тут говорить — греховное!", — сказал Стас Барецкий.
По его словам, эта проблема касается и урн с прахом.
"А это неважно, тело усопшего сожжено или нет. Оно принадлежит колумбарию и считается неприкосновенным. Нельзя просто так взять и унести урну!" — заявил Стас.
Барецкий подчеркнул, что подобные действия могут вызвать сложности не только в моральном и религиозном плане, но и в юридическом.
"По закону их продать будет сложно, так как они принадлежат покойнику! Ну я как Президент союза профессиональных ритуальных агентов готов помочь Филиппу Бедросовичу, так как уважаю его как артиста!" — добавил Барецкий.
Рассекреченные архивы КГБ о пирамидах переворачивают историю: кто же на самом деле был их строителем и почему правда скрывалась десятилетиями?