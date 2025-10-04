Это грех и беззаконие: Стас Барецкий выступил против желания Филиппа Киркорова

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Филипп Киркоров вновь оказался в центре внимания, но на этот раз не из-за сцены или ярких шоу, а благодаря своей личной инициативе, связанной с памятью о близких. Артист задумался о создании семейного склепа, куда хотел бы перенести прах и останки всех умерших родственников. Идея вызвала бурное обсуждение: в СМИ и соцсетях её восприняли неоднозначно.

Стас Барецкий
Фото: commons.wikimedia.org by llamafloor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Стас Барецкий

Сам певец уже предпринял конкретные шаги. Он забрал урны с прахом матери и бабушки из Болгарии, занялся поиском могилы дедушки, похороненного на Донском кладбище, и планирует установить памятник отцу на Троекуровском кладбище. Все эти места он намерен объединить в единый мемориал.

Однако мысль о таком объединении встретила жёсткую критику со стороны специалистов. Президент Союза профессиональных ритуальных агентов Стас Барецкий в беседе с сайтом "Страсти" напомнил о религиозных и юридических ограничениях, связанных с эксгумацией.

"Перетаскивать кости усопших с места на место по всем религиозным и человеческим законам дело не очень хорошее, да что уж тут говорить — греховное!", — сказал Стас Барецкий.

По его словам, эта проблема касается и урн с прахом.

"А это неважно, тело усопшего сожжено или нет. Оно принадлежит колумбарию и считается неприкосновенным. Нельзя просто так взять и унести урну!" — заявил Стас.

Барецкий подчеркнул, что подобные действия могут вызвать сложности не только в моральном и религиозном плане, но и в юридическом.

"По закону их продать будет сложно, так как они принадлежат покойнику! Ну я как Президент союза профессиональных ритуальных агентов готов помочь Филиппу Бедросовичу, так как уважаю его как артиста!" — добавил Барецкий.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
