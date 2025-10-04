Легенда, но без короны: Алсу одной шуткой доказала, что осталась простой и человечной

Певица Алсу стала частью четвёртого сезона популярного шоу "Битва поколений" на телеканале "Муз-ТВ". В эфире программы "Мурзилки Live" на "Авторадио" артистка поделилась впечатлениями от проекта, рассказала о необычном музыкальном обмене с дуэтом Filatov & Karas и с улыбкой прокомментировала свой "легендарный" статус.

Новый этап для певицы

Алсу призналась, что давно мечтала принять участие в шоу, но долгое время её гастрольный график не совпадал с расписанием съёмок. Теперь же звёзды сошлись, и она смогла присоединиться к проекту.

"Я уже не один сезон наблюдала за этой прекраснейшей историей. Не могли состыковаться по датам, и наконец-то всё срослось. Я рада, счастлива", — сказала певица Алсу.

Особое внимание артистка уделила составу жюри. По её словам, в проекте очень важно, что оценки дают и мэтры сцены, и молодые исполнители.

"Классно, что такого разного возраста поколение жюри, потому что они могут оценить даже мэтров, как будто они впервые какие-то песни слышат", — пояснила певица.

Вызов в новом формате

Формат "Битвы поколений" предполагает дуэльное сопоставление артистов разных музыкальных школ и жанров. Алсу выпала возможность состязаться с дуэтом Filatov & Karas, чьи хиты давно вошли в ротации клубов и радиостанций.

"Обычно подбирают девочка — девочка, мальчик — мальчик… А тут совершенно разные, как мне кажется, два коллектива", — отметила певица.

Участники обменялись песнями: Filatov & Karas исполнили композицию Алсу "Иногда", а сама артистка представила свою версию их трека "Мимо меня". В её исполнении энергичный танцевальный хит превратился в трогательную балладу, что стало настоящим сюрпризом для зрителей.

Юмор и самоирония

Помимо яркого выступления, Алсу с иронией отнеслась к своему статусу "легенды". Во время эфира певица пошутила, что является "пенсионером шоу-бизнеса". Эта шутка вызвала улыбки у ведущих и зрителей, а также подчеркнула её лёгкое отношение к собственному опыту и популярности.