Погребняк о горьком опыте Екатерины Гордон с Еленой Товстик: почему помощь не оценили

Блогер Мария Погребняк посочувствовала обманутой юристу Кате Гордон, которой многодетная мать Елена Товстик отплатила чёрной неблагодарностью.

Фото: ВК-аккаунт Екатерина Гордон by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Юрист Екатерина Гордон

Блогер прокомментировала конфликт Елены Товстик с женой хирурга Тимура Хайдарова Светланой Сильваши и юристом Екатериной Гордон. По словам Сильваши, Гордон оказала Товстик серьёзную поддержку, но, по её мнению, не встретила благодарности в ответ.

Мария призналась, что эта история вызвала у неё смешанные чувства: и боль, и горечь, и чувство гордости. Она отметила, что лично знакома как с Екатериной Гордон, так и со Светланой Сильваши, и считает несправедливым происходящее вокруг них.

По её словам, обе женщины с полной отдачей включились в ситуацию, в которую попала Елена Товстик. Это была не формальная помощь "для галочки" — они использовали все возможные ресурсы: юридические, психологические, медицинские. Но самое ценное, по мнению Погребняк, заключалось в другом — в искренней человеческой поддержке, в том самом чувстве плеча рядом, когда тебе говорят: "Мы с тобой".

"И вот такой финал… Он оставляет очень горькое чувство", — заметила Мария.

Вместе с тем она подчеркнула, что для неё важнее другое — гордость за Екатерину и Светлану. Несмотря на неблагодарность, женщины продолжают помогать, не закрывают сердца и не перестают верить в добро.

Ранее Екатерина Гордон назвала Елену Товстик сложным клиентом.