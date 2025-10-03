Дана Борисова против брака: почему звезда отказалась выходить замуж за богатого бизнесмена

Телеведущая Дана Борисова отказалась идти под венец с обеспеченным предпринимателем.
Знаменитость поделилась, что состоит в отношениях с 45-летним предпринимателем по имени Кирилл. Она призналась, что наконец ощущает себя по-настоящему счастливой женщиной.
"Я уже сто раз сказала, что у нас нестандартные отношения, которые больше напоминают гостевой брак. Мне очень важно личное пространство", — цитирует слова звезды ТВ Общественная Служба Новостей.
Телеведущая отметила, что новый возлюбленный окружил её заботой и вниманием. Она впервые почувствовала настоящую опору и мужскую заботу.
"Меня всё время мужики использовали, я была для всех кормилицей, мамкой", — пожаловалась Дана.
Знаменитость считает, что обрела личное счастье.
При этом Борисова не строит планов на будущее и пока не задумывается о свадьбе. Он объяснила, что уже надевала белое платье на бракосочетание. Повторять это не хочет.
Ранее свежее фото Борисовой не на шутку встревожило шоумена Гогена Солнцева.
