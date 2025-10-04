Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лёд против болезней: правда ли холодная вода превращает тело в машину без сбоев
Венгерский дендрарий: живой класс, где студенты изучают ботанику в реальном времени
Французский вулкан, который заставил учёных всего мира сменить парадигму — вот почему
Права аннулируют автоматически: новые правила для водителей с опасными диагнозами
Секрет крепких клубней до весны: ошибки, которые совершают даже опытные дачники
Квартира задышала: эти 7 вредных привычек превращают дом в мусорный полигон
Кремы по цене смартфона: элитная магия ухода или красивый обман маркетологов
Прочь от плиты: готовим сочные фрикадельки с коричневым соусом в духовке — и экономим время
Розы на вес золота: почему садоводы осенью сжигают собственные деньги и теряют сотни кустов даром

Оригинал и жалкая пародия: Рудковская сравнила Памелу Андерсон с советской кинодивой — что общего

1:23
Шоу-бизнес

Продюсер Яна Рудковская заметила схожесть нового образа голливудской актрисы Памелы Андерсон с имиджем легендарной звезды советского кино.

Актриса Памела Андерсон и актриса Людмила Гурченко
Фото: Телеграм-канал Яны Рудковской by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актриса Памела Андерсон и актриса Людмила Гурченко

Рудковская опубликовала в социальных сетях фото Андерсон, которая перекрасилась в рыжий цвет волос. Супруга фигуриста Евгения Плющенко обратила внимание на то, что наряд и причёска звезды сериала "Спасатели Малибу" приобрели яркий налёт ретро.

"От нового образа рыжей Памелы повеяло чем-то таким родным, я даже не сразу поняла Ощущение, что стилисты реально вдохновлялись молодой Гурченко", — написала Яна в своём Telegram-канале.

Продюсер не может найти иного объяснения тому, что на голове американской актрисы появились кудряшки, а сама она вышла в свет в платье с объёмными плечами.

"Прошла эпоха глубоких вырезов и длинного блонда, сначала каре, теперь и цвет сменила", — выразила своё мнение знаток шоу-бизнеса.

Рудковская объяснила, что сама она не собирается покидать армию блондинок.

Интернет-пользователи не упустили случая пошутить в тему.

"Неповторимый оригинал и жалкая пародия", — писали в Сети.

Ранее Рудковская поразилась тому, насколько молодо выглядит голливудская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Наука и техника
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Под толщей льда дремлет не континент, а нечто иное: что проснётся, когда он треснет
Наука и техника
Под толщей льда дремлет не континент, а нечто иное: что проснётся, когда он треснет
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Домашние животные
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Популярное
Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле

Рассекреченные архивы КГБ о пирамидах переворачивают историю: кто же на самом деле был их строителем и почему правда скрывалась десятилетиями?

Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Мир на грани технологического сбоя? Плазменный пузырь над Гизой — первые звоночки
Автовладельцы вышли на цифровую баррикаду: закон об утильсборе встретил протест
Скрытые хитрости гибридного салона: как экран и кнопки создают идеальный баланс Игорь Буккер Новый курс Чехии. Бабиш откажется от помощи Украине в пользу чешского народа Любовь Степушова Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Россия закроет небо над Ираном и Ираком. Израилю надо задуматься
В США объяснили, как Орешник стал самым опасным сюрпризом Москвы за десятилетия
Не разогревайте еду в микроволновке так: 30 секунд — и ваша еда будет идеальной
Не разогревайте еду в микроволновке так: 30 секунд — и ваша еда будет идеальной
Последние материалы
Природные батарейки: 6 веществ, которые снимают усталость, возвращают энергию и продлевают молодость
Американский стартап совершил прорыв в термоядерном синтезе: будущее энергетики меняется
В России вступает в силу закон: такси допустят только на локализованных автомобилях
Ошибка, которая крадёт рост мышц: спортсмены годами игнорируют нюансы хвата
Как сын Надежды Кадышевой получил контроль над Золотым кольцом — что это значит для театра
Вкус осени на вашем столе: готовим пышный пирог на сметане с виноградом и орехами
Эта собака умнее пятиклассника: породу, которая всех обхитрит, признали официально
Тимбалэнд в Москве: сколько заплатили американской звезде за выступление на закрытой вечеринке
Тёплый секрет осени: пикантное пюре из тыквы, которое заменяет и гарнир, и закуску
На Варшавском форуме безопасности призвали сделать Крым непригодным для проживания
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.