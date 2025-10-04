Оригинал и жалкая пародия: Рудковская сравнила Памелу Андерсон с советской кинодивой — что общего

Продюсер Яна Рудковская заметила схожесть нового образа голливудской актрисы Памелы Андерсон с имиджем легендарной звезды советского кино.
Рудковская опубликовала в социальных сетях фото Андерсон, которая перекрасилась в рыжий цвет волос. Супруга фигуриста Евгения Плющенко обратила внимание на то, что наряд и причёска звезды сериала "Спасатели Малибу" приобрели яркий налёт ретро.
"От нового образа рыжей Памелы повеяло чем-то таким родным, я даже не сразу поняла Ощущение, что стилисты реально вдохновлялись молодой Гурченко", — написала Яна в своём Telegram-канале.
Продюсер не может найти иного объяснения тому, что на голове американской актрисы появились кудряшки, а сама она вышла в свет в платье с объёмными плечами.
"Прошла эпоха глубоких вырезов и длинного блонда, сначала каре, теперь и цвет сменила", — выразила своё мнение знаток шоу-бизнеса.
Рудковская объяснила, что сама она не собирается покидать армию блондинок.
Интернет-пользователи не упустили случая пошутить в тему.
"Неповторимый оригинал и жалкая пародия", — писали в Сети.
Ранее Рудковская поразилась тому, насколько молодо выглядит голливудская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек.
Рассекреченные архивы КГБ о пирамидах переворачивают историю: кто же на самом деле был их строителем и почему правда скрывалась десятилетиями?