Канье Уэст шокировал загадочным списком предателей: почему в нём оказалась 12-летняя дочь рэпера

2:20
Шоу-бизнес

Американский рэпер Канье Уэст выложил перечень "предателей" и внёс туда даже собственную дочь.

Рэпер Канье Уэст
Фото: Фан-аккаунт Канье Уэста ВК by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рэпер Канье Уэст

48-летний музыкант, известный своими провокационными заявлениями, разместил в соцсетях список "предателей", куда включил свою бывшую жену, блогера и предпринимательницу Ким Кардашьян, и их общую 12-летнюю дочь Норт. В публикации с заголовком "Предательство" он написал: "Мне больно, и никто не может это исправить".

В перечень предателей артист добавил также рэпера Пи Дидди, баскетболиста Леброна Джеймса, президента США Дональда Трампа, актёра Пита Дэвидсона и даже Патрика Стара — персонажа мультсериала "Губка Боб Квадратные Штаны".

Больше всего публику поразило то, что в списке оказалась Норт, которая нередко проводила время с отцом и его нынешней женой, дизайнером Бьянкой Цензори, в Токио, а также копировала её стиль. Девочка принимала участие в записи альбома Канье, что категорически не одобряла её мать.

Свою публикацию музыкант никак не пояснил. Однако пользователи Сети подхватили волну и стали в шутку публиковать собственные списки "предателей". Среди самых популярных "виновников" оказались медленный интернет, понедельники и налоговая инспекция.

Напомним, что Уэст регулярно оказывается в центре скандалов из-за своих высказываний. Ранее он размещал серию постов, где утверждал, что контролирует свою супругу, оскорбительно высказывался в адрес евреев, говоря, что они "ненавидят белых людей и используют темнокожих".

На фоне этих заявлений Цензори на время покинула его. При этом она не давала комментариев по поводу расставания и почти полностью исчезла из социальных сетей. Сам Канье затронул тему разрыва в одной из своих новых песен. Однако позже он опубликовал совместный снимок с Бьянкой, тем самым опровергнув слухи о разрыве.

Несмотря на это, многие поклонники по-прежнему уверены, что Уэст оказывает давление на супругу и вынуждает её появляться на публике в откровенных нарядах.

Ранее сообщалось, почему Кардашьян подала иск против бывшего бойфренда Рэя Джея.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
