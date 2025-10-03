Неожиданное признание Киркорова: что пугает короля эстрады и почему он засыпает под ужастики

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Народный артист России Филипп Киркоров рассказал о своих страхах и ночных ритуалах.

Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Филипп Киркоров

Исполнитель признался, что его пугает не обычная темнота, а "человеческая темнота" в глобальном смысле.

"Я боюсь, что в мире случится непоправимое. Вот это страшно", — поделился певец в интервью mk.ru.

Неожиданностью стало признание Киркорова о способе борьбы с бессонницей. Перед сном король эстрады смотрит фильмы ужасов, которые действуют на него как снотворное.

"Это моё убаюкивающее средство", — объяснил артист.

Также он рассказал о ностальгии по детству, когда любил строить шалаши и прятаться в укрытиях. По словам певца, в последнее время эти воспоминания посещают его всё чаще.