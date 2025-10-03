Неожиданное признание Киркорова: что пугает короля эстрады и почему он засыпает под ужастики

Народный артист России Филипп Киркоров рассказал о своих страхах и ночных ритуалах.
Исполнитель признался, что его пугает не обычная темнота, а "человеческая темнота" в глобальном смысле.
"Я боюсь, что в мире случится непоправимое. Вот это страшно", — поделился певец в интервью mk.ru.
Неожиданностью стало признание Киркорова о способе борьбы с бессонницей. Перед сном король эстрады смотрит фильмы ужасов, которые действуют на него как снотворное.
"Это моё убаюкивающее средство", — объяснил артист.
Также он рассказал о ностальгии по детству, когда любил строить шалаши и прятаться в укрытиях. По словам певца, в последнее время эти воспоминания посещают его всё чаще.
