Киев запретил концерт украинской группы: причина кроется в языке песен

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко объявил о запрете концерта украинской группы, исполнявшей композиции на русском языке.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Микрофон

Мероприятие должно было состояться в одном из столичных баров, но было отменено по решению властей. Об этом чиновник сообщил в своём Telegram-канале.

"Русский рэп в столице Украины никто не будет терпеть", — заявил Ткаченко.

Он пояснил, что решение принято в соответствии с мораторием Киевсовета на публичное использование русскоязычного культурного продукта. В связи с этим глава администрации обратился в правоохранительные органы для пресечения проведения мероприятия.

Ранее городской совет ввёл ограничения на использование русскоязычного контента в публичном пространстве.