Киев запретил концерт украинской группы: причина кроется в языке песен

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко объявил о запрете концерта украинской группы, исполнявшей композиции на русском языке.
Мероприятие должно было состояться в одном из столичных баров, но было отменено по решению властей. Об этом чиновник сообщил в своём Telegram-канале.
"Русский рэп в столице Украины никто не будет терпеть", — заявил Ткаченко.
Он пояснил, что решение принято в соответствии с мораторием Киевсовета на публичное использование русскоязычного культурного продукта. В связи с этим глава администрации обратился в правоохранительные органы для пресечения проведения мероприятия.
Ранее городской совет ввёл ограничения на использование русскоязычного контента в публичном пространстве.
