Тяжело найти, легко потерять: Юрий Лоза объяснил, почему без российских туристов Европе будет плохо

1:23 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза прокомментировал обсуждение в Европейском союзе возможного запрета на выдачу россиянам шенгенских виз.

Фото: commons.wikimedia.org by Νίκος Α. Κανελλόπουλος, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Тропический остров Симос

По его словам, особенно против этой инициативы выступают такие страны, как Испания, Италия, Венгрия, Франция и Греция, ведь именно они рискуют потерять значительные доходы.

Лоза напомнил, что российские туристы славятся своей щедростью: в среднем в Греции, по его словам, гражданин РФ тратит около 1300 евро в день, тогда как расходы других иностранцев едва достигают 567 евро.

Певец отметил, что лично бывал в Греции и убедился — русских там действительно ценят, ведь они не склонны экономить на отдыхе. К тому же многие россияне приобрели в стране недвижимость и регулярно приезжают туда. Связь поддерживает и русскоязычная диаспора. Артист обратил внимание, что на его концерте в Афинах было немало соотечественников.

По мнению артиста, как бы ни пытались европейские чиновники ограничить выдачу виз, греки будут отстаивать свои интересы и бороться за туристические доходы так же стойко, "как спартанцы в древности". По крайней мере, именно на это Лоза надеется.

Ранее артист нашёл недостатки в музыкальном конкурсе "Интервидение".

Уточнения

Ю́рий Эдуа́рдович Лоза́ (род. 1 февраля 1954, Свердловск, СССР) — советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный критик, блогер. Самая известная его песня — «Плот».

