Политолог Сергей Карнаухов раскрыл позывной телеведущего и журналиста Владимира Соловьёва. В интервью актёру и телеведущему Вячеславу Манучарову он сообщил, что известного ведущего и в профессиональной среде называют "Гуру".

Карнаухов подчеркнул особые отношения с Соловьёвым.

"Это мой гуру. Во многом. Больше того, у него есть потрясающая черта — у него всё осознанно", — пояснил политолог.

Он отметил, что Соловьёв глубоко анализирует каждый аспект своей жизни и деятельности. По словам Карнаухова, к журналисту можно обратиться за советом по различным вопросам.

Работающий в программе "Соловьев Live" политолог охарактеризовал своего коллегу как человека, способного кратко и содержательно объяснить сложные темы.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
