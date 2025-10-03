У него всё очень осознанно: коллега раскрыл, какой позывной носит Владимир Соловьёв

Политолог Сергей Карнаухов раскрыл позывной телеведущего и журналиста Владимира Соловьёва. В интервью актёру и телеведущему Вячеславу Манучарову он сообщил, что известного ведущего и в профессиональной среде называют "Гуру".
Карнаухов подчеркнул особые отношения с Соловьёвым.
"Это мой гуру. Во многом. Больше того, у него есть потрясающая черта — у него всё осознанно", — пояснил политолог.
Он отметил, что Соловьёв глубоко анализирует каждый аспект своей жизни и деятельности. По словам Карнаухова, к журналисту можно обратиться за советом по различным вопросам.
Работающий в программе "Соловьев Live" политолог охарактеризовал своего коллегу как человека, способного кратко и содержательно объяснить сложные темы.
