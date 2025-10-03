Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Запад несомненно нуждается в российских артистах, но при этом пытается делать все, чтобы они не выступали за границей. Такое мнение выразил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Анна Нетребко
Фото: Kremlin.ru by Пресс-служба Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Анна Нетребко

Как отметил Бородин в своём Telegram-канале, эта разрозненность особенно заметна на примере оперной певицы Анны Нетребко.

Лондонский Королевский оперный театр разрешил Нетребко выступление после трёхлетнего перерыва, тогда как нью-йоркский "Метрополитен-опера" сохраняет жёсткие ограничения.

"Определитесь! Понятно, что западные культурные институты не могут обойтись без российских артистов, но действовать нужно хотя бы сообща", — заявил Бородин.

По его словам, двойные стандарты проявляют как площадки, так и сами артисты. Нетребко, по мнению эксперта, пытается совместить выступления за рубежом с поддержкой России.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
