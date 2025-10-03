Джон Стюарт ворвался в монолог Джимми Киммела: как комики ответили на угрозы Трампа

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
0:58
Шоу-бизнес

Американский комик Джон Стюарт неожиданно прервал монолог телеведущего Джимми Киммела во время прямого эфира Jimmy Kimmel Live!.

Джимми Киммел
Фото: commons.wikimedia.org by Erin Scott, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Джимми Киммел

Бывший ведущий The Daily Show появился на сцене в костюме курьера GrubHub с пиццей в руках.

"Пришлось найти подработку, поскольку гарантий занятости в нашем деле сейчас нет", — пошутил Стюарт.

Инцидент произошёл после недавнего временного отстранения Киммела от эфиров. Ранее президент США Дональд Трамп публично приветствовал это решение и угрожал проверить "на прочность" телеканал ABC.

В ответ на давление Стюарт саркастически заметил: "Извините, мистер Свобода Слова! Я забыл, что свобода слова только для вас".

После короткой импровизации Стюарт покинул сцену, обняв Киммела со словами поддержки.

К слову, уже более 400 звёзд Голливуда подписали письмо в поддержку Киммела, организованное ACLU (Американский союз гражданских свобод).

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
