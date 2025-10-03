Джон Стюарт ворвался в монолог Джимми Киммела: как комики ответили на угрозы Трампа

Американский комик Джон Стюарт неожиданно прервал монолог телеведущего Джимми Киммела во время прямого эфира Jimmy Kimmel Live!.
Бывший ведущий The Daily Show появился на сцене в костюме курьера GrubHub с пиццей в руках.
"Пришлось найти подработку, поскольку гарантий занятости в нашем деле сейчас нет", — пошутил Стюарт.
Инцидент произошёл после недавнего временного отстранения Киммела от эфиров. Ранее президент США Дональд Трамп публично приветствовал это решение и угрожал проверить "на прочность" телеканал ABC.
В ответ на давление Стюарт саркастически заметил: "Извините, мистер Свобода Слова! Я забыл, что свобода слова только для вас".
После короткой импровизации Стюарт покинул сцену, обняв Киммела со словами поддержки.
К слову, уже более 400 звёзд Голливуда подписали письмо в поддержку Киммела, организованное ACLU (Американский союз гражданских свобод).
