Как сын Надежды Кадышевой получил контроль над Золотым кольцом — что это значит для театра

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В театре "Золотое кольцо" певицы Надежды Кадышевой произошли значительные перемены. Ансамбль процветает в том числе и благодаря государственным контрактам.

Фото: commons.wikimedia.org by Владимир Швец, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Надежда Кадышева

Как сообщает Telegram-канал "Светский хроник", судя по данным базы юрлиц Rusprofile, за последние несколько лет театр "Золотое кольцо" заработал на государственных закупках порядка четверти миллиарда рублей.

При этом ещё недавно в телевизионных ток-шоу обсуждали, что театр певицы якобы не приносит дохода и работает практически в убыток. Именно поэтому, как утверждалось, у сына артистки, вокалиста Григория Кадышева, якобы возникли долги из-за попыток спасти семейный проект.

По данным Telegram-канала, наследник звезды недавно получил контрольный пакет акций театра: родители передали ему 70% бизнеса. Фактически это даёт ему полный контроль — теперь сын Кадышевой сам решает будущее "Золотого кольца".

Ранее психолог Вероника Степанова нашла простое объяснение популярности Кадышевой и её коллеги Татьяны Булановой.

Уточнения

Наде́жда Ники́тична Ка́дышева (род. 1 июня 1959, Горкино, Лениногорский район, Татарская АССР, РСФСР, СССР) — советская и российская фолк-певица, солистка ансамбля «Золотое кольцо»; народная артистка России (1999).

