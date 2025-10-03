Первый аккорд судьбы: Родион Газманов вспомнил миг, когда сцена затмила все детские мечты

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Истории о том, как дети звёздных родителей идут по их стопам, всегда вызывают особый интерес. Родион Газманов — сын знаменитого исполнителя Олега Газманова — с раннего детства находился в мире музыки и сцены. Но момент, когда он сам осознал, что хочет стать артистом, запомнился ему особенно ярко.

Telegram-канал "Свита короля" опубликовал видео, где отец и сын вспоминают детство Родиона. Из него зрители узнали, что решающую роль в его выборе сыграли гастроли и репетиции, на которые он попадал вместе с отцом.

"Я помню, когда мне было три года, ты взял меня с собой на гастроли. Я увидел весь саундчек, как это всё происходит, и захотел стать музыкантом. Как сейчас помню, ты тогда вышел на сцену на руках. И вот теперь я артист", — сказал певец Родион Газманов.

Олег Газманов отмечает, что интерес сына к технике и сцене проявлялся рано. Например, однажды, прямо перед исполнением песни "Маугли" Родион неожиданно разобрал микрофон, чтобы рассмотреть его изнутри, а затем собрал обратно.

Такие истории лишь подтверждают: атмосфера закулисья, репетиции и концерты сыграли ключевую роль в становлении будущего артиста.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
