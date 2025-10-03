Более 500 звёзд Голливуда возрождают Комитет по свободе слова: что стоит за их решением

Американские звёзды возрождают протестное движение за свободу слова времён холодной войны.
Более 500 голливудских знаменитостей объединились, чтобы возродить Комитет по первой поправке, созданный в эпоху сенатора Джозефа Маккарти для защиты свободы слова. Они считают, что это право человека находится под угрозой из-за деятельности администрации нынешнего главы США Дональда Трампа.
По мнению объединившийся, администрация Трампа ведёт скоординированную кампанию по подавлению критики.
В число подписантов входят актрисы Натали Портман и Энн Хэтэуэй, актёры Педро Паскаль, Шон Пенн, Бен Стиллер, режиссёр Спайк Ли, поп-исполнительница Билли Айлиш, певец Джон Ледженд. Возглавляет это движение звезда Голливуда Джейн Фонда.
Артисты напомнили, что первая поправка к Конституции США защищает свободу слова.
"Этот комитет был первоначально создан в эпоху Маккарти, тёмный период, когда федеральное правительство репрессировало и преследовало американских граждан за их политические убеждения", — говорится в заявлении, опубликованном в среду.
Знаменитости уверены, что пришла их очередь объединиться для защиты своих прав.
