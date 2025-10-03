Выложился на 10 из 10: Тейлор Свифт впервые раскрыла подробности предложения руки и сердца

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:21
Шоу-бизнес

Американская певица Тейлор Свифт подтвердила помолвку с игроком в американский футбол Трэвисом Келси, продемонстрировав обручальное кольцо. Это произошло в день выхода её 12-го студийного альбома The Life of a Showgirl.

Тейлор Свифт
Фото: commons.wikimedia.org by Flickr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Тейлор Свифт

В интервью BBC певица рассказала, что Келси сделал предложение в августе после записи совместного эпизода для его подкаста New Heights.

"Он превзошёл сам себя, удивив меня. Пока мы разговаривали в его подкасте, он разбил целый сад позади своего дома, чтобы сделать предложение", — поделилась Свифт.

Певица также раскрыла планы на ближайшее будущее, отметив, что сначала сосредоточится на продвижении нового альбома. Она выразила уверенность, что планировать свадьбу будет весело.

Альбом The Life of a Showgirl содержит 12 треков и совместную работу с Сабриной Карпентер.

Свифт призналась, что работа над пластинкой стала для неё спасением во время изнурительного тура Eras Tour.

"В прошлом году во время тура я была физически истощена — больна и измотана. Чтобы взбодриться, я работала над альбомом втайне от всех", — объяснила певица.

По её словам, этот секретный проект помог ей сохранить психологическую стабильность в непростой период.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
