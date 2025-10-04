Блестящая самоирония: зачем Ксения Собчак выбрала себе седло от Dior на важном показе

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:24
Шоу-бизнес

Журналистка Ксения Собчак удивила всех на показе Dior, выбрав культовую сумку-седло.

Журналистка Ксения Собчак
Фото: Телеграм-канал Ксении Собчак by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Журналистка Ксения Собчак

Сумка-седло была впервые представлена Джоном Гальяно в 1999 году на показе весенне-летней коллекции модного дома. Она быстро завоевала статус культовой модели. С тех пор каждый креативный директор переосмыслял её: добавлял новые расцветки, менял ремни.

Выбранная журналисткой версия сумки была создана под руководством Марии Грации Кьюри для осеннего сезона 2018 года. По мнению Собчак, "это было одним из лучших её творений в модном доме".

Яркий пэчворк сумки Ксения решила сбалансировать классическим жакетом Dior с приспущенной линией плеч и лаконичным низом. Но без элементов деконструкции, за которую отвечают сапоги Louboutin x Maison Margiela, образ был бы неполным, по мнению звезды.

Собчак обладает самоиронией и периодически сама подогревает шутки о своей внешности. Нетактичные люди Ксению сравнивают с лошадью, а она подбирает себе аксессуары под стать жестоким остротам. 

За последний год имидж журналистки заметно преобразился — если раньше она была обычной модницей, увлечённой редкими люксовыми вещами, то теперь превратилась в одну из самых обсуждаемых персон на фэшн-сцене. Всё это стало возможным благодаря появлению в её жизни стилистов Миши и Китти — авангардного дуэта, который мастерски работает не только с гардеробом, но и с индивидуальностью клиента.

Чуть более года назад Ксения запустила проект "Ход вещей" — серию выпусков о моде, стиле жизни и культурных трендах. Героями одного из первых эпизодов стали стилисты нового поколения, которых индустрия моды уже признала визионерами. Со свойственной ей смелостью журналистка сама стала "объектом" трансформации, чтобы наглядно показать мастерство молодых и дерзких стилистов разных направлений, которых в стране считают лучшими.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
