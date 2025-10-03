Comedy Club против страшилок о России: известный юморист раскрыл правду о бедности и собаках

Резидент шоу Comedy Club Дмитрий Ксенофонтов жёстко раскритиковал распространяемые утверждения о массовой бедности в России и опасности от бродячих собак.
Поводом стало интервью писательницы Линор Горалик*. Ксенофонтов назвал подобные заявления легко опровергаемыми.
"Меня это взбесило. Как можно на серьёзных щах говорить такие вещи, которые так легко проверить? Мы же знаем, что это неправда", — заявил юморист в эфире Rutube-канала Metametrica.
Ранее он выпустил сатирический ролик, где обыграл эти тезисы через гротеск. В нём комик с иронией заявил о планах "притвориться собакой и съесть пару детей".
Он также высмеял нарратив о бедности, саркастично назвав сетевой магазин "Пятёрочка" "магазином для олигархов".
"Тут в основном одни бабки, что неудивительно. Они же как-то отправляют мошенникам по 50 млн рублей", — добавил Ксенофонтов.
По его мнению, такая сатира — лучший ответ на оторванные от реальности утверждения.
* признана в России иностранным агентом по решению Минюста
