Почему Америка запуталась в непредсказуемости? Шон Пенн объяснил, в какую ловушку попали США

Шоу-бизнес

Голливудский актёр Шон Пенн поделился мыслями о текущем состоянии Америки и рассказал о новом фильме, где сыграл главную роль.

Актёр Шон Пенн
Фото: Фан-аккаунт Шона Пенна ВК by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актёр Шон Пенн

Актёр возвращается в кино с политическим триллером "Битва за битвой", его режиссёром стал Пол Томас Андерсон. В фильме Пенн играет вместе с Леонардо ДиКаприо и Тейяной Тейлор.

Это лента о бегстве скрывающихся в Америке политических террористов Америке, которая движется по пути авторитарного белого национализма. Пенн отмечает, что Америка никогда не выполняла свои обещания для всех, и что для изменений требуется время и усилия.

Критика современного общества

Фильм рассказывает о побеге политических террористов в жуткую Америку, все ближе и ближе к авторитарному белому национализму.

"Что такое Америка? Мы знаем, что она никогда не сдерживала своих обещаний для всех. Нужно время, чтобы расти, и это нормально. Извините, если я принадлежу к группе, которая имеет привилегии по цвету кожи или полу, но изменение требует терпения и приверженности", — объяснил актёр в интервью New York Times.

Политическая позиция и международные взгляды

Пенн также выражает свои взгляды на поляризацию общества, отмечая, что, несмотря на политическую и медийную фракционность, индивидуальные разговоры часто показывают иную картину. Он упоминает убийство активиста Чарли Кирка, подчеркивая важность открытого и честного обсуждения, даже с теми, с кем он не согласен.

В международной политике Пенн критикует действия президента России Владимира Путина.

Личное восприятие и надежда

Пенн признает, что его политические взгляды изменились с течением времени. Он отмечает, что если человек остаётся на тех же политических позициях, что и в молодости, он может усугублять проблемы мира. Тем не менее, он сохраняет оптимизм, утверждая, что важно стремиться к лучшему будущему, даже если оно будет отличаться от прошлого.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Узнайте удивительные факты о титанобоа - гигантской змее, которая доминировала на Земле после исчезновения динозавров и раскрывает тайны древнего климата.

