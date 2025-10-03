Принц Уильям — о будущем Джорджа как короля: впервые озвучена позиция по воспитанию наследника

Принц Уильям впервые публично высказался о будущем своего старшего сына, 12-летнего принца Джорджа, как наследника престола.
Свою позицию он озвучил в интервью Юджину Леви для шоу The Reluctant Traveler на Apple TV+. Разговор затронул вопросы преемственности и ответственности перед страной.
Сын короля Карла III подчеркнул, что его главная цель — создать наследие, которым его сын сможет гордиться.
"Я хочу создать мир, в котором мой сын будет гордиться тем, что мы делаем", — заявил принц Уильям.
Он также отметил важность сохранения подлинности при выполнении королевских обязанностей.
Отвечая на вопрос о направлении монархии, Уильям подтвердил курс на умеренные, но важные преобразования.
"Безопасно сказать, что изменения есть в моей повестке дня. Эти изменения к лучшему", — пояснил он.
При этом он добавил, что не намерен допустить возврата к некоторым практикам прошлого, с которыми столкнулся в своём детстве.
