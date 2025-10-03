Рэпер Пи Диди и его тёмное прошлое: за какие деяния музыкант принёс публичное покаяние

Американский рэпер Пи Диди (настоящее имя — Шон Комбс) извинился за свои поступки, написав ведущему его дело судье письмо.

Один из самых влиятельных артистов США составил послание, в котором признаёт свою вину и списывает своё поведение на наркотики. По его словам, в определённый период он "был не в себе" из-за запрещённых веществ, сообщает Fox News.

"Прежде всего, я хочу извиниться и сказать, как я искренне сожалею обо всей боли и страданиях, которые я причинил другим своими действиями. Я беру на себя полную ответственность за свои прошлые проступки", — написал Комбс.

Рэпер обратился с просьбой о помиловании ради своих детей и пообещал суду, что не подведёт его доверие, если ему будет предоставлена свобода.

Музыкант был арестован в Нью-Йорке в сентябре 2024 года. Ему предъявили обвинения в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, участии в уголовном сговоре и содействии проституции. Среди пострадавших, по данным следствия, как минимум два десятка несовершеннолетних, включая девятилетнего ребёнка. Кроме того, по некоторым сведениям, среди пострадавших могли быть и голливудские знаменитости. В общей сложности более 100 человек планируют подать иски против рэпера по фактам сексуального насилия.

В начале июля суд присяжных оправдал Комбса по наиболее серьезным обвинениям, в том числе в торговле людьми для сексуальной эксплуатации и сговоре с целью рэкета, которые могли бы привести к пожизненному заключению, однако признал виновным в перевозке женщин для занятия проституцией.

Пи Дидди — один из самых влиятельных рэп-исполнителей, продюсеров и предпринимателей в музыкальной индустрии США. В течение своей карьеры он занимался музыкой, работал на телевидении и пробовал себя в мире моды. В 1990-х годах Комбс основал собственный лейбл Bad Boy Records, где сотрудничал с другими артистами.

В 2022 году артист занял 14-е место в списке самых высокооплачиваемых артистов по версии Forbes, уступив среди рэп-исполнителей только Джей Зи и Канье Уэсту. Совокупное состояние продюсера оценивается примерно в 1 миллиард долларов.

Пи Дидди прославился в 2000-х годах своими "белыми вечеринками" — мероприятиями, на которых гости должны были приходить в белой одежде, а те, кого приглашали работать, носили чёрное. Как рассказала одна из танцовщиц, почти каждое такое событие делилось на две части: первая — музыка, танцы и развлечения, а во второй могли происходить "незаконные действия".