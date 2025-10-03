Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хотите сгибаться как йог? Несколько минут растяжки в день — и мышцы перестанут ворчать
Красный устарел, чёрный надоел: вот чем оттенок вишнёвая кола неожиданно покорил салоны и соцсети
В России предложили повысить пенсии до 35 тысяч: новая цифра для миллионов
Этот десерт пахнет детством: манные биточки снова покоряют кухни
Любопытная история происхождения: в честь какого киногероя на самом деле назвали Квентина Тарантино
Ледяная тюрьма исчезнет навсегда: простой приём превращает морозилку в сияющую камеру без следа инея
Ford прощается с Focus в Европе: легендарная модель уходит без преемника
Билет в один конец: новые правила перелётов с детьми могут создать неожиданные препятствия
Больше не по карману? На сколько выросли цены на корма для животных в России

Рэпер Пи Диди и его тёмное прошлое: за какие деяния музыкант принёс публичное покаяние

2:37
Шоу-бизнес

Американский рэпер Пи Диди (настоящее имя —  Шон Комбс) извинился за свои поступки, написав ведущему его дело судье письмо.

Рэпер Пи Дидди
Фото: Фан-аккаунт Пи Диди ВК by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рэпер Пи Дидди

Один из самых влиятельных артистов США составил послание, в котором признаёт свою вину и списывает своё поведение на наркотики. По его словам, в определённый период он "был не в себе" из-за запрещённых веществ, сообщает Fox News.

"Прежде всего, я хочу извиниться и сказать, как я искренне сожалею обо всей боли и страданиях, которые я причинил другим своими действиями. Я беру на себя полную ответственность за свои прошлые проступки", — написал Комбс.

Рэпер обратился с просьбой о помиловании ради своих детей и пообещал суду, что не подведёт его доверие, если ему будет предоставлена свобода.

Музыкант был арестован в Нью-Йорке в сентябре 2024 года. Ему предъявили обвинения в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, участии в уголовном сговоре и содействии проституции. Среди пострадавших, по данным следствия, как минимум два десятка несовершеннолетних, включая девятилетнего ребёнка. Кроме того, по некоторым сведениям, среди пострадавших могли быть и голливудские знаменитости. В общей сложности более 100 человек планируют подать иски против рэпера по фактам сексуального насилия.

В начале июля суд присяжных оправдал Комбса по наиболее серьезным обвинениям, в том числе в торговле людьми для сексуальной эксплуатации и сговоре с целью рэкета, которые могли бы привести к пожизненному заключению, однако признал виновным в перевозке женщин для занятия проституцией.

Пи Дидди — один из самых влиятельных рэп-исполнителей, продюсеров и предпринимателей в музыкальной индустрии США. В течение своей карьеры он занимался музыкой, работал на телевидении и пробовал себя в мире моды. В 1990-х годах Комбс основал собственный лейбл Bad Boy Records, где сотрудничал с другими артистами.

В 2022 году артист занял 14-е место в списке самых высокооплачиваемых артистов по версии Forbes, уступив среди рэп-исполнителей только Джей Зи и Канье Уэсту. Совокупное состояние продюсера оценивается примерно в 1 миллиард долларов.

Пи Дидди прославился в 2000-х годах своими "белыми вечеринками" — мероприятиями, на которых гости должны были приходить в белой одежде, а те, кого приглашали работать, носили чёрное. Как рассказала одна из танцовщиц, почти каждое такое событие делилось на две части: первая — музыка, танцы и развлечения, а во второй могли происходить "незаконные действия".

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Сказка или реальность: вот почему персик из косточки может стать крепче сортового
Садоводство, цветоводство
Сказка или реальность: вот почему персик из косточки может стать крепче сортового
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
Домашние животные
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле
Наука и техника
Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле
Популярное
Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена

Узнайте удивительные факты о титанобоа - гигантской змее, которая доминировала на Земле после исчезновения динозавров и раскрывает тайны древнего климата.

Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Компактный сад или дорогое разочарование: колоновидные яблони проверили на практике
Под толщей льда дремлет не континент, а нечто иное: что проснётся, когда он треснет
Россия закроет небо над Ираном и Ираком. Израилю надо задуматься Любовь Степушова Сотни исков и миллионы отзывов: что говорят цифры о безопасности электромобилей Tesla Игорь Буккер Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Приседания могут разрушить колени — вот что нужно сделать, чтобы этого не случилось
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Каждый раз только вкуснее: вот что нужно добавить в тесто для сырников, чтобы получились пышными
Каждый раз только вкуснее: вот что нужно добавить в тесто для сырников, чтобы получились пышными
Последние материалы
Больше не по карману? На сколько выросли цены на корма для животных в России
Два урожая вместо одного: оригинальный приём поможет превратить огород в золотую жилу
Роскошная жизнь под арестом: суд заморозил активы Аквариума и Азии Транс Трэвэл на 999 млн рублей
Джон Стюарт ворвался в монолог Джимми Киммела: как комики ответили на угрозы Трампа
Космос на скорости гигабита: российские студенты создают модем, который ускорит передачу данных малых спутников
Владельцам собак приготовиться: в Госдуму внесен список из 12 пород, которых могут запретить в квартирах
Как перестать бояться мнения окружающих: путь к уверенности и внутренней опоре
Минус боли и плюс уверенность: пресс и спина становятся сильнее без зала благодаря этой тренировке
Сладость борется с остеопорозом: венгерский пирог, в котором кальция больше, чем в сыре и молоке
Беременная Муцениеце без прикрас: звезда раскрыла свой вес и рассказала о состоянии накануне родов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.